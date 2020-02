Glossary: Climate change worries young Slovaks

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions published as part of the Spectator College.

As well as this special glossary, which relates to the articles "Greta Thunberg followers in Slovakia say local is important" and "More than 100 kilograms of waste pulled out of Tatra lakes", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

assert [əˈsə:t] tvrdiť

attend [əˈtend] navštevovať, zúčastňovať sa

awareness [əˈweənis] povedomie

besides [biˈsaidz] okrem

building [ˈbildiŋ] budova

consequence [ˈkonsikwəns] následok

country [ˈkantri] krajina

current [ˈkarənt] súčasný

election [iˈlekšən] voľby

ensure [enˈšuə] uistiť sa

environment [inˈvairənmənt] prostredie

estimate [ˈestiˌmeit] odhadnúť

existential [ˌegziˈstenšəl] existenčný

figure [ˈfigə] údaj, číslo

gather [ˈgæðə] zhromaždiť

global [ˈgləubəl] globálny

headmaster [ˌhedˈmaːstə] riaditeľ

impact [ˈimpækt] dosah

importance [imˈpoːtəns] dôležitosť

increasingly [inˈkriːsiŋli] viac a viac

initiative [iˈnišiətiv] podnet

join [džoin] pripojiť sa

mobilise [ˈməubiˌlaiz] uviesť do pohybu

mostly [ˈməustli] prevažne

movement [ˈmuːvmənt] hnutie

need [niːd] potreba

often [ˈofən] často

on behalf [on: biˈhaːf] v mene

other [ˈaðə] iný

participate [paːˈtisiˌpeit] zúčastniť sa

preparation [ˌprepəˈreišən] príprava

primary [ˈpraiməri] základný

public [ˈpablik] verejnosť

regularly [ˈregjuləli] pravidelne

respective [riˈspektiv] príslušný

ring [riŋ] zavolať

sense [sens] zmysel

should [šud] mal by si

society [səˈsaiəti] spoločnosť

strike [straik] štrajk

surface [ˈsə:fis] povrch

too [tuː] tiež

volunteer [ˌvolənˈtiə] dobrovoľník

waste [weist] odpad

without [wiˈðaut] bez

worldwide [ˈwə:ldˈwaid] celosvetovo

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

22. Feb 2020 at 22:37 | Compiled by Spectator staff