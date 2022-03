Словацькі новини відтепер доступні українською мовою

The Slovak Spectator is publishing a Ukrainian-language version of its Today in Slovakia daily news digest.

Font size: A - | A + Comments disabled

-- scroll down for the English version --

За перший місяць від початку війни в Україні тисячі біженців перетнули кордон зі Словаччиною. Більшість розглядають країну як прихисток для наступних тижнів та місяців.

На сьогодні, Словаччина демонструє свою відкритість та привітність до українських переселенців. The Slovak Spectator також хоче зробити внесок у зусилля щодо інтеграції всіх новоприбулих, виконуючи свою головну мету: інформувати іноземців у Словаччині про те, що відбувається в країні, де вони наразі проживають.

Skryť Remove ad Article continues after video advertisement Skryť Remove ad Article continues after video advertisement

Щоб зробити новини доступними для людей, які зараз прибувають з України, ми вирішили створити наш щоденний дайджест новин «Today in Slovakia» доступним українською мовою під назвою «Новини зі Словаччини».

За допомогою нашого дайджеста ви отримаєте огляд новин зі Словаччини, які публікуються англійською мовою наприкінці кожного робочого дня. Сама ж україномовна версія буде доступна наступного ранку. Дізнайтеся про словацьку політику, бізнес та інші важливі події дня менш ніж за п’ять хвилин безкоштовно.

Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

Шановні українці, The Slovak Spectator є газетою та новинним веб-сайтом, що публікує словацькі новини англійською мовою починаючи з 1995 року. Новинний ресурс було засновано з метою інформування іноземців, що приїжджають жити до Словаччини з різних причин, тимчасово чи на постійну основу. Сподіваємося, це допоможе Вам відчути себе як вдома.

Команда The Slovak Spectator

ENGLISH:

In the first month since the war in Ukraine started, thousands of people have crossed the border into Slovakia and many of them have opted to make Slovakia their home for the weeks and months to come.

Slovakia has so far shown a welcoming face. The Slovak Spectator would like to contribute to these efforts to integrate all newcomers by doing the thing that it was made to do: informing foreigners in Slovakia about what is going on in the country where they now live.

To make the news accessible to the people who are now arriving from Ukraine, we have decided to make our daily news digest, Today in Slovakia, available in the Ukrainian language, under the name Новини зі Словаччини.

With our digest, you will get an overview of news from Slovakia, published in English at the end of every working day, and in Ukrainian the following morning. Learn about politics, business, and other notable events of the day in Slovakia in less than five minutes, free of charge.

The newsletter in Ukrainian will contain links to our English content.

Dear Ukrainians, The Slovak Spectator is a newspaper and news website that has been publishing Slovak news in English since 1995. It was founded to deliver news to foreigners who come to live in Slovakia for different reasons, temporarily or permanently. We hope it will help to make you feel at home here.

The Slovak Spectator Team