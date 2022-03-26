Карта допомоги показує місця, де українські біженці можуть отримати допомогу (Дайджест новин)

Словаччина підтримує спільні закупівлі газу ЄС. Заяви про «денацифікацію» також є проявом антисемітизму, зазначає президентка. Братислава будує новий меморіал жертв Голокосту.

Українським біженцям дозволено перетинати кордон не більше ніж з п’ятьма котами, собаками чи тхорами. (Source: Sme - Jozef Jakubčo )

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here or read more about this project here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме покликання на наш англомовний контент.

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Парламент просить вибачення за депортацію до таборів смерті під час війни

Сьогодні Словаччина вшановує 80-ту річницю першого перевезення євреїв до нацистських таборів смерті у 1942 році, що здійснювалося з міста Попрад, на півночі країни.

Парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив депортації, висловив співчуття, а також вибачився перед уцілілими та нащадками загиблих за дії колишнього державного правління.

У резолюції зазначається, що парламент засуджує «насильницькі депортації громадян єврейського походження з території тодішньої Словацької Республіки в період з 25 березня 1942 року по 20 жовтня 1942 року».

Антисемітизм досі спостерігається у суспільстві, тоді ж як кількість антисемітських інцидентів за останні роки навіть зросла, заявила президентка Зузана Чапутова в Попраді під час п’ятничної панихиди з нагоди 80-ї річниці першого перевезення євреїв зі Словаччини. «Заперечення історичних фактів і виправдання злочинів на прикладі цинічної агресії Росії щодо України [спираючись на] так звану «денацифікацію» також є антисемітизмом», – зазначила вона.

Прем’єр-міністр Едуард Геґер (OĽaNO) з нагоди 80-ї річниці початку депортації євреїв зі Словаччини під час Другої світової війни промовив, що це слугує важливим нагадуванням про наш обов’язок зберігати мир, демократію та права людини.

Міністр закордонних справ Іван Корчок написав, що сьогоднішня річниця є нагадуванням для Словаччини протистояти злу, поки не стало запізно.

На місці колишньої фабрики боєприпасів у братиславському районі Патронка урочисто заклали перший камінь майбутнього меморіалу жертвам Голокосту. Акція стала частиною заходів, присвячених 80-й річниці початку депортацій.

(Source: Courtesy of BSK)

Словаччина підтримує спільні європейські закупівлі газу, заявляє прем'єр-міністр

Словаччина підтримує спільні закупівлі газу на європейському рівні, заявив прем'єр-міністр Едуард Геґер (OĽaNO) напередодні другого дня саміту ЄС у Брюсселі 25 березня.

Він також зазначив, що Словаччина готова допомогти Україні в реформах, необхідних для вступу до ЄС.

«Наша пропозиція, що допомога Україні не має бути лише фінансовою, а також має включати допомогу у реформах, була затверджена у підсумках [саміту]», – сказав Геґер, передає стрічка новин SITA. «Ми добре знаємо, що реформи є ключовими для країни, щоб виконати всі критерії для членства в ЄС».

Геґер зазначив, що такі країни, як Україна, Молдова та Грузія, також потребують допомоги для виконання критеріїв вступу.

Карта допомоги показує місця, де українські біженці можуть отримати допомогу

Ініціатива «Хто допоможе Україні» створила інтерактивну карту з інформацією про місця, де біженці з України можуть отримати допомогу у Словаччині. У ній вказані пункти збору та видачі матеріальної допомоги, офіси поліції у справах іноземців, корисні локації, громадські центри для українців, важливі державні установи та місця, де можна обміняти українську валюту, повідомила співзасновниця ініціативи Люсія Пашкова.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ngXZs3iIQp8GeW4Q68wTHYyRUTgtMgB0&ehbc=2E312F

Українські біженці в Словаччині

Медичні працівники, які вимушено залишили Україну, все ще відчувають проблеми з визнанням своєї кваліфікації в Словаччині, що ускладнює розпочаток тимчасового стажування, незважаючи на нещодавно ухвалений закон Lex Ukraine.

Оскільки Державне управління ветеринарії та продовольства Словаччини цього тижня заборонило ввезення з України худоби та тварин з притулків, українським біженцям дозволено перетинати кордон не більше ніж з п’ятьма котами, собаками чи тхорами.

Результати опитування, проведеного організацією AKO для телеканалу JOJ, показують, що 83,8% респондентів підтримують полегшення доступу висококваліфікованих іноземців на словацький ринок праці.

Інформація для українців, що проживають у Словаччині: https://ua.gov.sk/. Пропозиції щодо проживання вказані тут: https://pomocpreukrajinu.sk/. Більше інформації можна знайти на сайті “Хто допоможе Україні?”: https://www.helpukraine.sk/ Ліга прав людини і Марена: https://www.ukraineslovakia.sk/

Інші новини

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Перехід на літній час починається з неділі, 27 березня, коли годинники переведуть на одну годину вперед з 2:00 до 3:00 (тобто ми «втрачаємо» годину).

Суспільний мовник RTVS транслюватиме міжнародний благодійний концерт “Save Ukraine - #StopWar”, який створений за ініціативою польського суспільного телемовника TVP у співпраці з українським суспільним телебаченням, а також за підтримки Європейського мовного союзу (EBU). Пряма трансляція відбудеться у неділю, 27 березня, о 17:30 на другому каналі RTVS.

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Фото дня

(Source: Čas svitania publication)

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