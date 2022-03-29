У Братиславі відкривається центр великої місткості для біженців

Росія висилає словацьких дипломатів. Міністра внутрішніх справ очікує голосування щодо вотуму недовіри. Збройні сили Словаччини встановлюють системи протиповітряної оборони. Більше у сьогоднішньому дайджесті.

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Міністра внутрішніх справ розкритикували за роботу із кризою біженців

Interior Minister Roman Mikulec (OĽaNO) (Source: TASR)

Міністерство внутрішніх справ піддалося критиці за неправильне керування кризою біженців на східному кордоні Словаччини після початку війни в Україні. Волонтери, які допомагають на кордоні, висловлювали свої зауваження щодо управління кризою і часто казали, що уряд був дещо невидимий.

Міністерство внутрішніх справ взяло на себе менеджмент ситуації на кордоні, але тепер від міністерства вимагають пояснити, чому для цього була залучена приватна компанія. Критики міністра Романа Микулця (OĽaNO) заявили, що держава передала управління кризою до рук приватної компанії.

Міністр заявив, що не згоден, і пояснив, що основними причинами вибору приватної компанії при створенні великого кризового центру в Міхаловце були надзвичайна ситуація, брак часу, відсутність державних матеріальних та персональних ресурсів, а також її здатність негайно розпочати роботу. Критики посилаються на вірогідні зв'язки з найсильнішою партією коаліції OĽaNO.

Опозиція у будь-якому випадку спробує усунути Мікулця з посади. Засідання призначено на середу, 30 березня.

Його партнери по коаліції також будуть ставити питання Мікульцю.

У столиці відкривається центр великої місткості для біженців

Беженці з України, які приїжджають до Братислави, тепер можуть скористатися новим центром допомоги великої місткості в приміщенні тимчасової автобусної станції на вулиці Боттова.

Центр під управлінням міста Братислава у співпраці з органами державної влади, неурядовими організаціями та приватними компаніями, буде працювати в режимі нон-стоп та надавати біженцям комплексну допомогу.

Це включає медичну, юридичну, психологічну та соціальну допомогу. Крім того, біженці тут знайдуть продукти харчування, а також інформацію, місце для відпочинку, пункти для оформлення необхідних документів, зокрема таких, якими займається поліція у справах іноземців, та дитячий ігровий майданчик. Очікується, що новий центр зможе обслуговувати до 2500 осіб на день.

Українці зможуть отримати в центрі юридичну допомогу, яка надаватиметься щодня з 8:00 до 22:00. Це також включає питання, пов'язані з оформленням тимчасового захисту.

"У першому контактному пункті на вокзалі немає місця для детальнішого обговорення юридичних питань та приватної бесіди", - сказала Зузана Штевулова з неурядової організації "Ліга прав людини" (Human Rights League, HRL), яку цитує TASR.

Центр має надати простір для обговорення різноманітних тем, у тому числі, питань щодо потенційних жертв злочинів. HRL вже звернулася до організацій, які збирають докази військових злочинів для потенційних судових розглядів, щоб вони були готові навчати юристів та волонтерів збирати докази та показання свідків.

Біженці з України

Загалом 657 чоловіків, 1 816 жінок та 954 дитини перетнули словацько-український кордон 27 березня; 673 особи звернулися за тимчасовим захистом. Згідно з даними МВС, у цілому, кордон з боку України перетнули 282 886 людей, 54 585 звернулися за тимчасовим захистом, 163 – за притулком.

Президентка Зузана Чапутова готова сьогодні підписати закон "Lex Ukraine". У п'ятницю вона заявила, що не підписала закон, ухвалений парламентом 23 березня, стверджуючи, що мешканці Словаччини мають бути захищені від розірвання договору оренди житла.

Оператор національної поштової служби Slovenská Pošta пропонує безкоштовно надсилати посилки з гуманітарною допомогою до України. Посилки можуть бути не більше п'яти кілограмів та чітко позначені як "гуманітарна допомога". Максимальна вартість товарів у посилці складає 50 євро.

З 27 лютого психологи із громадського об'єднання IPčko надали перші 17 000 послуг психологічної допомоги на словацько-українському кордоні, у тому числі, 10 800 професійних кризових втручань, консультацій та інтерв'ю. Загалом, свою допомогу запропонували 27 психологів громадської асоціації та ще 11 психологів.

Фото дня

Продовжується знесення будівлі культурно-конгресного центру Istropolis, розташованого неподалік центру Братислави. Його власник, забудовник Immocap, оголосив, що отримав дійсний дозвіл на знесення будівлі у середині січня.

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Росія оголосила, що три словацькі дипломати будуть вислані з Москви; тепер вони мають 72 години, щоби залишити країну. Це відповідь на попереднє рішення Словаччини про вислання трьох російських дипломатів після скандалу зі шпигунством. Міністерство закордонних справ Словаччини вважає цей крок необґрунтованим, стверджуючи, що на відміну від своїх російських колег, словацькі дипломати суворо дотримуються Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

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