Мер Мелітополя відвідав Братиславу

Якби не НАТО, російська агресія була б спрямована на Словаччину, каже міністр оборони. Міністерство освіти запустило реєстр шкіл, готових приймати українських дітей. Більше – в сьогоднішньому дайджесті.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here or read more about this project here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Словаччина відзначає 18 років з дня вступу в НАТО

Defence Minister Jaroslav Naď (left) and Foreign Affairs Minister Ivan Korčok (right) (Source: TASR)

Словаччина приєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 29 березня 2004 року. У зв’язку з війною в Україні, вступ до НАТО став однією з найважливіших подій у новітній історії Словаччини, заявив міністр закордонних справ Іван Корчок. Словаччина протягом багатьох років є відповідальним та надійним союзником, що сприяє колективній безпеці всього Альянсу, додав міністр.

«Приєднання до НАТО було нашим власним, суверенним та вільним рішенням, де ми чітко висловили свою приналежність до Заходу, підтримали цінності демократії, свободи та верховенства права, через що отримали найвищі гарантії безпеки», – зазначив Корчок.

Міністр також додав, що безпека та стабільність, обумовлені членством Словаччини в НАТО, стали основними компонентами економічного, соціального та демократичного розвитку країни.

«Альянс, заснований на принципі «один за всіх, усі за одного», є найбільшою гарантією безпеки та оборони Словацької Республіки», – заявив міністр оборони Ярослав Над. «Наш обов’язок – бути сильною та стабільною частиною системи, аби ніхто не наважився її зруйнувати».

Він упевнений, якби не членство у НАТО, російська агресія також була б спрямована на Словаччину.

Держава взаємодіє з пов’язаним з Росією підприємством Оборонно-промислового комплексу

MiG-29 (Source: TASR)

Незважаючи на те, що політична партія Smer вже два роки не представлена в уряді країни, компанія, що раніше належала олігарху, якого пов’язують з головою Smer Робертом Фіцо, все ще успішно взаємодіє з державою.

Під час правління партії Smer, компанія Willing, що належала на той час Мирославу Вибогу, якого звинувачують у корупції, постійно отримувала замовлення на мільйони євро.

З 2020 року, коли уряд був змінений, а Міністерство оборони перейшло до партії коаліції «Звичайні люди та незалежні особистості» (OĽaNO), відомство підписало з фірмою п’ять контрактів на суму понад 500 000 євро. Цей договір передбачає постачання запчастин та ремонт літаків МіГ-29.

Підприємство Willing скористалося залежністю словацької армії від російських державних компаній, які, у свою чергу, стали прямою загрозою національній безпеці Словаччини після початку війни в Україні.

Незважаючи на те, що держава платить десятки мільйонів євро російській компанії RSK MiG за обслуговування літаків російського виробництва, Willing також заробляє на їх ремонті, оскільки є представником цієї компанії у Словаччині.

Біженці з України

Міністерство освіти запустило реєстр шкіл у Словаччині, що готові прийняти українських школярів. Цей реєстр також враховує кількість дітей, що можуть бути зараховані у кожен з цих освітніх закладів. Наразі реєстр доступний українською та словацькою мовами.

На сьогодні, 55 881 українець попросив тимчасового захисту у Словаччині.

Держава надасть фінансову допомогу усім, хто розмістив українських біженців. Головною умовою при цьому є те, що житло має надаватися біженцям на безоплатній основі.

Спікер парламенту Борис Коллар (Sme Rodina) зустрівся з послом України Юрієм Мушкою, мером Мелітополя Іваном Федоровим та депутатами Верховної Ради Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко. Коллар подякував Україні, яка бореться також за Словаччину, і зазначив, що наш моральний обов’язок – надати Україні гуманітарну та військову допомогу. Президентка Зузана Чапутова та прем’єр-міністр Едуард Геґер теж зустрілися з українськими політиками. «Сьогодні увесь цивілізований світ має діяти за прикладом Словаччини», – підсумував Федоров.

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Фото дня

Екологи та волонтери допомагають мігрувати жабам і ропухам. Волонтери, що зображені на фотографіях, допомогли майже 2000 жабам, які могли бути збитими автомобілями під час міграції з лісів між Скалкою-над-Вагом і Замаровцем (регіон Тренчина) до річки Ваг.

Інші новини

Голова словацької дипломатії Іван Корчок (SaS) прийняв у вівторок губернатора американського штату Індіана Еріка Голкомба, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині. Метою візиту було, серед іншого, виокремити потреби Словаччини у зв’язку з російським вторгненням в Україну, зокрема, у гуманітарній та оборонній сферах. «Я дуже ціную візит губернатора Голкомба в такий відповідальний час, коли росіяни перетинають багато червоних ліній міжнародних відносин», – сказав Корчок.

У 6,557 осіб з 15,288 протестованих у понеділок за допомогою ПЛР-тестів було діагностовано коронавірусну інфекцію. На сьогодні 2,205 осіб перебувають у лікарнях. Окрім цього, у понеділок було зафіксовано 19 смертей. Рівень вакцинації при цьому становить 51.27 відсотка, тоді ж як 2,819,721 особа отримали першу дозу вакцини. Більше статистики щодо Covid-19 у Словаччині тут.

У лютому рівень смертності у Словаччині знизився, проте кількість померлих від коронавірусної інфекції зросла. При майже 4,900 сметей, 539 з них померли від Covid, що стало третьою за кількістю причиною смерті у країні. Найбільш поширеними причинами в лютому були порушення кровообігу (45 відсотків) та злоякісні пухлини (19 відсотків).

Відсьогодні аеропорт Братислави відкриває два нових рейси. Ryanair відновить сполучення з Даламаном у Туреччині та відкриє рейс у Софію в Болгарії.

Стрімінгова служба Disney+ буде доступна у Словаччині починаючи з 14 червня 2022 року, що офіційно підтвердила The Walt Disney Company.

Автобусне сполучення між Братиславою та австрійським містом Гайнбург буде відновлено. Його фінансування мають забезпечити обласна держадміністрація Братислави, федеральна земля Нижньої Австрії, а також, ймовірно, муніципалітет Братислави. Це рішення спочатку має бути узгоджене депутатами.

Компанія InoBat Auto побудує завод на 400 працівників у Водерадах біля Трнави, а також центр розробки та тестування акумуляторів для електронних автомобілів. Окрім цього, InoBat пообіцяв відкрити додаткове підприємство на Сході Словаччини.

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