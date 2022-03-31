Ще більше російських дипломатів будуть змушені залишити Словаччину

П'ята частина словаків вірить прокремлівським наративам про війну в Україні. Голосування щодо найважливішої судової реформи відкладено. Інформаційний семінар для біженців у Братиславі у четвер. Більше у сьогоднішньому дайджесті.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Персонал російського посольства буде скорочено

Близько 35 російських дипломатів будуть змушені залишити Словаччину відповідно до рішення Міністерства закордонних справ щодо скорочення штату посольства.

Посол Росії у Словаччині Ігор Братчиков вже отримав дипломатичну ноту про прийняте рішення, повідомляє стрічка TASR.

Його викликали в міністерство після отримання інформації від служби безпеки Словаччини про дії іншого російського дипломата, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Раніше цього місяця три російські дипломати були вислані у зв'язку зі скандалом про шпигунство, який розслідувала поліція.

Зі скороченням штату співробітників буде також встановлено максимальну кількість осіб в складі російської дипломатичної місії, які мають дипломатичні та службові паспорти, повідомили в міністерстві.

"На жаль, після попередніх висилок російських дипломатів за останні два роки, російська дипломатична місія не виявляє інтересу до належної роботи на нашій території", - заявили в міністерстві, цитує TASR.

Голосування щодо ключової судової реформи відкладено

Justice Minister Mária Kolíková still struggles with finding the support for her draft map of courts. (Source: TASR)

На поточній сесії парламент не буде голосувати за реформу судової системи. Депутати відклали голосування щодо цього законопроекту до наступної сесії, яка розпочнеться 26 квітня.

Голосування щодо реформи, відомої як нова карта судів, яку запропонувало Міністерством юстиції, є останньою віхою, яку Словаччина має досягти, щоб запросити перший платіж із Фонду відновлення та життєздатності ЄС.

Голова фракції “Прості люди та незалежні особистості” (OĽaNO) Міхал Шипош заявив, що поки реформа судової карти не отримає підтримки всієї коаліції та всіх депутатів, голосування краще відкласти. Він не захотів коментувати деталі змін, які ще обговорюються, а також зазначати проблемні частини реформи.

Департамент апарату уряду, який відповідає за План відновлення, вважає, що, незважаючи на відкладене голосування, все ж можна буде надіслати перший запит на отримання траншу до кінця квітня 2022 року, повідомила The Slovak Spectator Барбора Біловіцька з департаменту.

Біженці з України

Ще 2 934 особи перетнули словацько-український кордон 29 березня, 1 259 з них звернулися за тимчасовим захистом. Загальна кількість людей, які прибули до Словаччини з України на сьогоднішній день, становить 286 324 особи. З них 57 136 осіб звернулися за тимчасовим захистом та 167 – за притулком.

Серія інформаційних семінарів для людей з України відбудеться у четвер, 31 березня 2022 року, о 16:00 у Прiмацiальному Палаці у Братиславі (Primaciálny palác). Семінари організовує неурядова організація Mareena. Учасники зустрічі зможуть дізнатись про те, які послуги першого контакту пропонує місто Братислава, де можна отримати інформацію та консультації, які культурні установи можна відвідати з дітьми, а також – де знайти курси словацької мови. Додаткову інформацію українською можна знайти тут.

30 березня Кабінет міністрів затвердив розмір компенсацій на житло для біженців з України; вона надаватиметься до кінця червня. Готелі та пансіони зможуть отримати від держави компенсацію €7,70 на особу за ніч. Власники звичайних будинків можуть подати заявку на компенсацію €7 на особу за ніч. Для дітей віком до 15 років розмір компенсації становить €3,5.

Цитата дня

"Це знак глибокої довіри – відправити свої війська в іншу державу для захисту Альянсу та території країни".

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок після зустрічі зі своїм голландським колегою Вопке Хекстра у Братиславі. Він подякував йому за те, що його країна направила до Словаччини війська та систему протиповітряної оборони Patriot. Сторони також обговорили взаємовідносини у різних сферах та ситуацію в Україні.

Фото дня

У селі Топольчанки проживає майже 3 000 постійних мешканців, але найбільш видатне історичне значення мав один із її тимчасових гостей. Село відоме своєю величною садибою, яка у 1920-х роках стала літнім притулком Томаша Гарріга Масарика, першого президента Чехословацької Республіки. Топольчанки зберегло свою чарівність, заради якої він сюди приїжджав, зокрема, свою 400-річну історію до приїзду Масарика.

Інші новини

Більше 30% мешканців Словаччини вважають, що війна в Україні була навмисне спровокована Заходом, а Росія лише відповіла на цю провокацію; 22% довіряють прокремлівським наративам, які виправдовують та захищають присутність російських військ в Україні, причому рівень довіри залежить від змісту відповідного твердження. Про це свідчать результати опитування Інституту експериментальної психології Центру соціальних та психологічних наук Словацької академії наук (SAV) наприкінці березня.

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