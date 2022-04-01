Прем'єр-міністр попереджає про можливе припинення поставок російського газу до Словаччини

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.
Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.
Словаччина закупить бронетехніку у Фінляндії
76 восьмиколісних військових машин Patria AMVXP з Фінляндії зміцнять словацьку армію.
Міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO) повідомив, що це один з основних проектів модернізації армії, що планує міністерство.
Вартість закупівлі, яка включає транспортні засоби та боєприпаси, становить 447 мільйонів євро та буде виплачуватися поступово.
Очікується, що перша частина бронетехніки надійде протягом восьми місяців після підписання контракту.
Най зазначив, що угода вплине на словацьку оборонну промисловість, а також надасть змогу компанії Patria створити нові робочі місця у партнерських компаніях або у постачальників і субпостачальників.
Прем'єр-міністр попереджає про можливу зупинку постачання російського газу
Словаччина має підготуватися та розробити чіткий план у випадку припинення поставок газу з Російської Федерації, про що заявив прем’єр-міністр Едуард Геґер (OĽaNO) після засідання Ради Безпеки 30 березня.
Прем'єр зазначив, що Німеччина нещодавно попередила про можливість подібного сценарію у зв’язку з війною в Україні та вимогою Росії про оплату газових закупівель у рублях.
«Це означає, що у Словаччині газова компанія Slovenský Plynárenský Priemysel (SPP) повинна була б спочатку купувати рублі за євро, а потім купувати газ у російського «Газпрому» за рублі», — сказав він, цитує TASR. «Однак, це посилить залежність Словаччини від Росії, оскільки це буде свідчити не тільки про енергетичну [залежність], а й фінансову».
Геґер нагадав, що Росія вже припиняла поставки газу до Європи у 2009 році, тому загроза такого сценарію зросла ще більше, враховуючи вторгнення Росії в Україну.
Біженці з України
Вчора словацько-український кордон перетнули 2,892 особи: 700 чоловіків, 1,482 жінки та 710 дітей. Загалом з початку війни кордон перетнули 289,216 осіб, при цьому 58,319 звернулися з проханням про тимчасовий захист, а 167 попросили притулку.
Особи, яким надано тимчасовий захист у Словаччині, повинні повідомляти про будь-які зміни адреси свого проживання в Словаччині адміністративним установам міст і сіл, а не в Поліцію з питань іноземців. Ця зміна набула чинності відповідно до законодавчих поправок від 30 березня 2022 року.
У Словаччині вже 1,349 біженців з України знайшли роботу. У більшості випадків працевлаштування відбувається у західній Словаччині, у таких містах як Тренчин, Нітра, Трнава та Братислава. Близько 600 осіб працюють на виробництві монтажниками чи операторами машин, а близько сотні — прибиральниками чи помічниками кухарів. При цьому, запити на виплату невідкладної допомоги надійшли майже від 20 тис. дорослих та дітей.
Протягом перших трьох днів з моменту відкриття багатомісного центру для біженців у Братиславі на вулиці Боттова працівники допомогли 3,226 особам, про що повідомляє офіційний сайт міста. Загалом центр може обслуговувати 2,500 біженців на день.
Цитата дня
Зміцнення східного флангу НАТО шляхом посиленої передової присутності та розгортання бойових груп, є лише початком, про що заявив глава словацької дипломатії Іван Корчок (номінант від SaS) після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ східного крила НАТО у Братиславі, у межах групи, відомої як Бухарестська Дев’ятка (B9).
«Це дуже важливий крок, це критичний крок, але коли ми спостерігаємо, що Російська Федерація продовжує робити з Україною, ми повинні розглядати такі рішення лише як початок», - сказав Корчок.
Інші новини
- Братиславська влада схвалила пропозицію про перейменування частини вулиці Годрова, де розташоване посольство Росії, на честь Бориса Нємцова, вбитого критика президента Росії Володимира Путіна.
- З 15,828 проведених у середу ПЛР-тестів, у 7,334 людей було діагностовано коронавірусну інфекцію. 2,086 осіб перебувають у лікарнях. Також у середу було зафіксовано ще 18 смертей. При цьому рівень вакцинації становить 51.27 відсотка, тоді ж як 2,819,931 особа отримали першу дозу вакцини. Більше статистики щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.
- Міністр внутрішніх справ Роман Мікулец (OĽaNO) витримав вотум недовіри, пов’язаний з незадовільним управлінням кризою біженців на кордоні, про що стверджували опозиційні партії. Водночас голова департаменту антикризового менеджменту міністерства Маріан Дрітомський заявив, що піде у відставку.
- Штефан Хамран за призначенням міністра внутрішніх справ Романом Мікулцем (OĽaNO) від 31 березня офіційно займе посаду голови Словацької поліції починаючи з 1 квітня. З 16 вересня 2021 року Хамран обіймав посаду тимчасового голови поліції.
- У Словаччині минулого року померло понад 73 тисячі людей, що стало найвищим абсолютним показником з 1919 року. Минулого року так звана «надлишкова смертність» становила 37 відсотків. При цьому, найпоширенішими причинами були розлад системи кровообігу та коронавірусна інфекція. (Управління статистики)
- У середу високопоставлений чиновник Пентагону повідомив законодавцям, що адміністрація Байдена працює над тим, аби задовольнити пропозицію Словаччини та надіслати Україні зенітно-ракетні систем С-300, про що повідомляє DefenceNews. У відповідь, міністерство оборони Словаччини зазначило, що жодної конкретної пропозиції щодо заміни системи С-300 досі не надходило. Міністр оборони Ярослав Най неодноразово заявляв, що системи Patriots, лише тимчасово перебувають у Словаччині, що унеможливлює відправку словацьких комплексів С-300 з країни без належної заміни.
- Економічні настрої в Словаччині дещо покращилися в березні 2022 року порівняно з попереднім місяцем. Сезонно скоригований індикатор економічних настроїв (ESI) зріс до 95,7 пунктів (на 0.8 за місяць). Покращення відбулося у зв’язку зі зростанням довіри у промисловості та торгівлі. Тоді ж як зниження індексу відбулося у будівництві, послугах та у довірі споживачів, що засвідчують дані Управління статистики.