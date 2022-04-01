Прем'єр-міністр попереджає про можливе припинення поставок російського газу до Словаччини

Посольство Росії в Братиславі буде знаходитися на вулиці Бориса Нємцова. У Словаччині вже понад 1300 біженців з України знайшли роботу.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Словаччина закупить бронетехніку у Фінляндії

76 восьмиколісних військових машин Patria AMVXP з Фінляндії зміцнять словацьку армію.

Міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO) повідомив, що це один з основних проектів модернізації армії, що планує міністерство.

Вартість закупівлі, яка включає транспортні засоби та боєприпаси, становить 447 мільйонів євро та буде виплачуватися поступово.

Очікується, що перша частина бронетехніки надійде протягом восьми місяців після підписання контракту.

Най зазначив, що угода вплине на словацьку оборонну промисловість, а також надасть змогу компанії Patria створити нові робочі місця у партнерських компаніях або у постачальників і субпостачальників.

Patria AMV, illustrative stock photo (Source: Patria)

Прем'єр-міністр попереджає про можливу зупинку постачання російського газу

Словаччина має підготуватися та розробити чіткий план у випадку припинення поставок газу з Російської Федерації, про що заявив прем’єр-міністр Едуард Геґер (OĽaNO) після засідання Ради Безпеки 30 березня.

Прем'єр зазначив, що Німеччина нещодавно попередила про можливість подібного сценарію у зв’язку з війною в Україні та вимогою Росії про оплату газових закупівель у рублях.

«Це означає, що у Словаччині газова компанія Slovenský Plynárenský Priemysel (SPP) повинна була б спочатку купувати рублі за євро, а потім купувати газ у російського «Газпрому» за рублі», — сказав він, цитує TASR. «Однак, це посилить залежність Словаччини від Росії, оскільки це буде свідчити не тільки про енергетичну [залежність], а й фінансову».

Геґер нагадав, що Росія вже припиняла поставки газу до Європи у 2009 році, тому загроза такого сценарію зросла ще більше, враховуючи вторгнення Росії в Україну.

Біженці з України

Вчора словацько-український кордон перетнули 2,892 особи: 700 чоловіків, 1,482 жінки та 710 дітей. Загалом з початку війни кордон перетнули 289,216 осіб, при цьому 58,319 звернулися з проханням про тимчасовий захист, а 167 попросили притулку.

Особи, яким надано тимчасовий захист у Словаччині, повинні повідомляти про будь-які зміни адреси свого проживання в Словаччині адміністративним установам міст і сіл, а не в Поліцію з питань іноземців. Ця зміна набула чинності відповідно до законодавчих поправок від 30 березня 2022 року.

У Словаччині вже 1,349 біженців з України знайшли роботу. У більшості випадків працевлаштування відбувається у західній Словаччині, у таких містах як Тренчин, Нітра, Трнава та Братислава. Близько 600 осіб працюють на виробництві монтажниками чи операторами машин, а близько сотні — прибиральниками чи помічниками кухарів. При цьому, запити на виплату невідкладної допомоги надійшли майже від 20 тис. дорослих та дітей.

Протягом перших трьох днів з моменту відкриття багатомісного центру для біженців у Братиславі на вулиці Боттова працівники допомогли 3,226 особам, про що повідомляє офіційний сайт міста. Загалом центр може обслуговувати 2,500 біженців на день.

Цитата дня

Зміцнення східного флангу НАТО шляхом посиленої передової присутності та розгортання бойових груп, є лише початком, про що заявив глава словацької дипломатії Іван Корчок (номінант від SaS) після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ східного крила НАТО у Братиславі, у межах групи, відомої як Бухарестська Дев’ятка (B9).

«Це дуже важливий крок, це критичний крок, але коли ми спостерігаємо, що Російська Федерація продовжує робити з Україною, ми повинні розглядати такі рішення лише як початок», - сказав Корчок.

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