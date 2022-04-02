Міста відкривають громадські центри для українських біженців

Volkswagen Slovakia зупинить виробництво на тиждень, Найбільший ринок у Братиславі оновлюється, а євразійський удод визнаний Птахом року Словаччини 2022 року.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Оновлюється Братиславський «міні-центр Помпіду»

Nová Tržnica, критий ринковий павільйон на околиці центру Братислави, поступово оновлюється. Ремонт його характерного скляного фасаду фінансуватиметься за рахунок продажу обмеженого тиражу дизайнерських виробів, включаючи футболки, толстовки та сумки для покупок. Проект був підготовлений Братиславським районом Нове Место у співпраці з муніципальною організацією EKO-podnik VPS, яка керує цим приміщенням. Нещодавно ринковий павільйон зазнав кількох зовнішніх змін, було очищено деякі внутрішні приміщення; планується подальша реконструкція.

Протягом багатьох років будівля страждала від постійної відсутності технічного обслуговування та ремонту, що призвело до падіння її популярності серед мешканців Братислави. Але зовсім нещодавно вона зазнала ряд модифікацій.

The Nová Tržnica market hall, on the edge of Bratislava's city centre, is getting a facelift. (Source: SME - Marko Erd)

Біженці з України в Словаччині

У четвер, 31 березня, до Словаччини з України в'їхало 2 823 особи, у тому числі 662 чоловіки, 1 547 жінок та 614 дітей. Того ж дня 798 українців звернулися по тимчасовий притулок. Всього з початку війни до Словаччини з України виїхало 292 039 людей, з 1 березня по тимчасовий притулок звернулося 59 118 українців.

Поліція змінила графік роботи своїх підрозділів у справах іноземців у зв’язку зі зменшенням потоку біженців, які перетинають словацько-український кордон. Центри великої місткості продовжують працювати цілодобово, - про це повідомила поліція у соціальних мережах у п'ятницю, 1 квітня.

Райони Братислави публікують на своїх сайтах посібники щодо розміщення біженців з України та відповідні компенсації від держави. У посібнику міститься інформація про заявників, які мають право на участь у програмі підтримки, розмір компенсації та необхідні документи для її отримання, а також обов'язки мешканців та орендодавців.

Громадський центр на вулиці Овучська (Ovučská) у братиславському районі Нове Место тимчасово перетвориться на словацько-український громадський центр. Район хоче створити простір для біженців з України, де, крім інформації та послуг, вони зможуть знайти місце для зустрічей та обміну досвідом.

У культурному центрі "Малий Берлін" (Malý Berlín) у Трнаві відкриється Український клуб. Він має служити насамперед українській молоді, а також усім тим, хто любить культуру та мистецтво. Неформальні зустрічі для людей з України відбуватимуться першої неділі кожного місяця.

За перший місяць військового вторгнення та гуманітарної кризи в Україні словацькі неурядові організації перевезли понад 700 тонн гуманітарної допомоги на територію України.

Прешівський університет відкрив курси словацької мови для українських біженців.

Фото дня

The Eurasian hoopoe (Source: Courtesy of SOS/BirdLife Slovensko)

Євразійський удод був обраний птахом року Словаччини 2022, щоб наголосити на необхідності змін у сільській місцевості. Його чисельність у Словаччині скорочується впродовж років, – перш за все, через зміни в управлінні земельними ресурсами, пов’язаних з ліквідацією невеликих полів та пасовищ, повідомляє Словацьке орнітологічне товариство/BirdLife Slovakia (SOS/BirdLife).

Ювілей тижня

Будівництво житлового комплексу Петржалка розпочалося 49 років тому, 2 квітня 1973 року. Сьогодні це найбільший житловий масив у Словаччині.

Petržalka housing estate (Source: TASR)

Інші новини

Виробник Volkswagen Slovakia у Братиславі знову припинить виробництво, цього разу на тиждень: з понеділка, 4 квітня, по п'ятницю, 8 квітня. Причина - глобальний дефіцит напівпровідників у поєднанні з дефіцитом деяких деталей у зв'язку з війною в Україні.

5 754 особи знову були діагностовані як Covid-позитивні із 11 822 ПЛР-тестів, проведених у четвер. У ​​лікарнях із коронавірусною хворобою перебуває 2 037 осіб. У четвер було зареєстровано ще 16 смертей, пов'язаних із коронавірусом. Рівень вакцинації становить 51,27 відсотка. Більш детальну статистику щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.

Генеральний прокурор Марош Жилинка відмовився припиняти співпрацю між Генеральними прокуратурами Словаччини та Росії. Він назвав цей крок, заклики до якого посилилися у світлі вторгнення Росії до сусідньої України, "формальним жестом". Угода є основою для співпраці між відомствами з березня 2002 року.

Пасажирська залізнична компанія ZSSK відновить рух комерційних поїздів InterCity з Братислави в Кошице через Жиліну у зв'язку зі скасуванням протипандемічних заходів. IC 52X відновить рух 10 квітня, а IC 521 – 11 квітня.

Купання у водоспадах, озерах та струмках у Національному парку Високі Татри заборонено, повідомило Міністерство охорони навколишнього середовища у соціальних мережах. Порушникам загрожує штраф до 3 319 євро.

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