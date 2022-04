Для подорожей до Словаччини не потрібно проходити карантин або заповнювати анкету

Перші чеські солдати прибувають до Словаччини. Ще один словацький автовиробник зіткнувся із нестачею комплектуючих. Детальніше читайте у сьогоднішньому дайджесті.

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

Реєстрація або карантин для невакцинованих після прибуття більше не потрібні

Невакцинованим людям, які прибувають у Словаччину з-за кордону, більше не доведеться проходити карантин. Їм також не доведеться заповнювати форму eHranica після прибуття.

Ці зміни, які внесло Управління охорони здоров'я, набудуть чинності з 6 квітня.

Медики також змінили правила носіння респіраторів на відкритому просторі. Досі вони були обов'язковими на вулиці в людних місцях - тобто, якщо людина знаходилася на відстані менше 2 метрів від особи, яка належить до іншого домогосподарства.

Починаючи з 6 квітня люди не повинні носити респіратори на вулицях. Виняток становлять масові заходи на свіжому повітрі. Однак у приміщеннях респіратори, як і раніше, обов'язкові.

Міністра економіки розкритикували за його заяви щодо російського газу

Вимога Росії платити за постачання газу в рублях є порушенням закритих контрактів. Але Словаччина потребує цей газ і за необхідності має платити в рублях, вважає міністр економіки Ріхард Сулік (SaS).

"Газ не може перестати [текти]", - сказав Сулік у недільній дискусії на громадському каналі RTVS. "От чому я це говорю, можливо, для деяких це занадто прагматична позиція. Якщо є умова платити у рублях, давайте платити у рублях".

Коаліційна партія Za Ľudí, а також деякі депутати фракції OĽaNO, розкритикували його за цю позицію.

Депутат Андрій Станчик (OĽaNO) процитував повідомлення про масові вбивства українських громадян та наголосив на необхідності єдиної та чіткої позиції ЄС.

"Російські ЗМІ відразу ж звернули увагу на слова Річарда Суліка і поширили їх як проросійську пропаганду", - сказав Станчик, якого цитує TASR.

Прем'єр-міністр Едуард Хегер (OLANO) заявив, що Словаччина координуватиме свої дії при закупівлі газу в Росії разом з іншими країнами ЄС.

Біженці з України

На сьогоднішній день до словацької системи освіти зараховано 6 804 українські дитини; з них 5 599 - у початкові школи і 679 - у середні.

У понеділок братиславський район Дубравка відкрив тимчасовий денний центр на вулиці Секурисова (Sekurisova) для дітей з України віком від трьох до шести років. Центр повинен допомогти людям, які рятуються від війни, зокрема батькам маленьких дітей виділити час, щоб займатися бюрократичними питаннями, пошуком роботи та вивченням словацької мови.

З початку війни словацько-український кордон перетнули понад 300 000 біженців. Майже 61 000 звернулися за тимчасовим захистом у Словаччині.

Фото дня

Для туристів, які цього літа проходитимуть стежками в горах Воловські Врхи (Volovské Vrchy), відкриється нове місце для ночівлі.

Дерев'яний притулок, спроектований архітектурним бюро GRAU Architects, обіцяє стати зручним місцем для відпочинку туристів, де вони зможуть поїсти та зігрітися. Будівля буде обладнана вісьма ліжками та невеликою піччю.

Інші новини

1 465 осіб було діагностовано як Covid-позитивні з 4 041 ПЛР-тесту, проведених у неділю. У лікарнях перебуває 1 995 осіб. У неділю було зареєстровано ще 23 випадки смерті. Рівень вакцинації становить 51,28%, 2 820 241 осіб отримали першу дозу вакцини. Більш детальну статистику щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.

Свідки Людовіт Мако і Боріс Беня, які співпрацювали зі слідством, переслідуються за неправдиві свідчення. Прокурор подав пропозицію про взяття обох під варту.

Росіяни, які мешкають у Словаччині, організували в неділю в Братиславі акцію протесту проти війни в Україні. У ній взяли участь близько 120 людей.

У понеділок до Словаччини прибули перші чеські солдати, з метою зміцнення східного кордону НАТО. Усього має бути 200 солдатів, вони прибуватимуть поступово до навчального центру в Лешті, оголосив міністр оборони Ярослав Надь (OĽaNO).

Через брак комплектуючих буде припинено виробництво ще одного словацького автомобільного завода. Jaguar Land Rover, розташований у Нітрі, не вироблятиме автомобілі з 4 по 6 квітня.

Прем'єр-міністр Едуард Хегер (OĽaNO), міністр закордонних справ Іван Корчок (кандидат від SaS) та міністр оборони Ярослав Надь (OĽaNO) вшанували визволення Братислави 4 квітня 1945 року солдатами другого Українського фронту разом з румунськими воїнами. З цієї нагоди Хегер сказав, що демократія толерантна і вільна, але не може бути наївною та прихильною до тих, хто хоче її повалити та замінити тоталітарним режимом.

Якщо у вас є пропозиції, як покращити цей огляд новин, ви можете зв'язатися з нами за адресою editorial@spectator.sk.