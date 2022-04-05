Українці з тимчасовим притулком можуть офіційно працювати у Словаччині

Надання тимчасового притулку українцям передбачає можливість отримання дозволу на роботу.

Font size: A - | A + Comments disabled

Після приїзду до Словаччини громадяни України можуть перебувати на території країни протягом 90 днів без оформлення візи. Однак, під час перебування в Словаччині в рамках безвізового режиму, громадяни України не мають права працювати та отримати медичне страхування.

Skryť Remove ad Article continues after video advertisement Skryť Remove ad Article continues after video advertisement

Тому, якщо особа бажає залишитися в Словаччині, вона можете отримати статус біженця, попросивши тимчасовий притулок. Тимчасовий притулок – це особливий вид захисту, який надається особам, змушеним покинути Україну через війну.

Надання тимчасового притулку у Словаччині передбачає можливість отримання дозволу на роботу та доступу до охорони здоров‘я. У той же час, під час тривалості даного дозволу, особа повинна залишатися на території Словацької Республіки. Крім того, особа можете подати прохання про надання притулку на довший період, що може тривати до 6 місяців.

Інформіція щодо працевлаштування українців Влаштуватися на роботу в Словаччині можна за наявності дозволу на роботу або довідки про можливість зайняття вакансії, що підтверджено документами про кваліфікацію працівника. Після надання тимчасового притулку надається дозвіл на працю в Словацькій Республіці, за таких умов окремий дозвіл на роботу не потрібний.

Працевлаштування може бути оформлено у формі трудових відносин (тобто за трудовим договором) або у формі договору про роботу, що виконується поза трудовими відносинами.

За допомогою пошуку роботи можна звернутися в Міграційну службу Перевірені портали пошуку роботи в Словаччині, які оперативно реагують на вимоги людей, які тікають від війни в Україні, наступні - www.profesia.sk або www.kariera.sk або можна заповнити форму на https://www.istp.sk/ help-ukraine?sglocale=uk

Ви можете подати свою заяву про тимчасовий притулок безпосередньо на прикордонному переході відразу після в’їзду до Словацької Республіки, у відділі притулку в м.Гуменне (якщо у вас немає документів), у Гуменному, Міхалівцях та Братиславі, або в будьякому, найближчому до вас, відділку поліції. Неповнолітні також повинні бути присутніми при подачі заяви на отримання біометричних даних.

Запит на тимчасовий притулок не обов’ язковий. Форму «Реєстрація тимчасового притулку» також можна заповнити онлайн. Це значно прискорить адміністративні процеси в поліції у справах іноземців.

© MY