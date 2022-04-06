Суд визнав Котлебу екстремістом

Бізнесмен намагався не пустити українських біженців до свого магазину. Медичні профспілки оголосили страйк. Більше - у сьогоднішньому дайджесті.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Котлебу умовно засудили на шість місяців позбавлення волі

Верховний суд скасував початковий вирок Спеціалізованого кримінального суду, який в 2020 році відправив голову політичної партії "Народна партія Наша Словаччина" (ĽSNS) Маріана Котлебу у в'язницю на чотири місяці.

Верховний суд визнав його винним у публічній підтримці руху, що пригнічує основні права та свободи людини, але засудив до шести місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 18 місяців.

Рішення Верховного суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Голова Сенату Павло Фаркаш заявив, що Котлеба мав знати, що цифрова символіка на чеках, які обвинувачений роздавав населенню, асоціюється з нацизмом та неонацизмом.

Він також підкреслив, що Котлеба роздавав чеки на суму 1 488 євро 14 березня, в день заснування Словацької держави воєнного часу. Таким чином, його симпатії до ідеології, спрямованої на придушення основних прав та свобод людини, були остаточно доведені.

Біженці з України

З початку війни в Україні словацько-український кордон перетнув 305 421 біженець. 61 692 особи попросили тимчасового захисту у Словаччині та ще 167 людей попросили притулку.

На порталі вакансій Profesia.sk було розміщено понад 1 200 резюме від людей зі знанням української мови. Порівняно з лютим, їхня кількість збільшилася вчетверо, а в березні 73% резюме було розміщено жінками.

Люди, які хотіли б отримати від держави компенсацію за розміщення українських біженців, мають подати перші документи до четверга, 7 квітня. Цей термін поширюється на осіб, які не є підприємцями та розміщували людей із тимчасовим захистом у лютому та березні.

Національне агентство у кримінальних справах розслідує справу підприємця, який забороняє українським біженцям заходити до свого магазину. Оголошення, написане українською мовою, було вивішене на вхідних дверях магазину.

Фото дня

Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь... Я запалила свічку перед посольством України в Словаччині за всіх тих, хто загинув у війні Росії проти України. Ми не можемо залишатися байдужими до бездумної бійні; винні та їхні начальники мають бути притягнуті до відповідальності.

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5 144 особи було діагностовано як Covid-позитивні із 13 572 ПЛР-тестів, проведених у понеділок. У лікарнях перебуває 2 021 людина. У понеділок було зареєстровано ще 22 випадки смерті. Рівень вакцинації становить 51,28%, 2 820 300 осіб отримали першу дозу вакцини. Більш детальну статистику щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.

Словацька компанія GA Drilling отримала 8 мільйонів інвестицій від американської компанії Nabors, яка володіє найбільшою кількістю нафтових платформ у світі. Вони хочуть продовжити розробку глибокої свердловини та побудувати геотермальну електростанцію.

Асоціація медичних профспілок (LOZ) у вівторок оголосила про страйк. На прес-конференції голова LOZ Петро Вісолайський оголосив, що цей крок покликаний створити тиск на уряд, аби він виконав свої обіцянки. Водночас, вони шукають підтримки у громадськості, оскільки, за їхніми словами, словацька система охорони здоров'я розвалюється в плані кадрів, а лікарі та медсестри їдуть за кордон.

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