Оренда квартири в Словаччині

The Slovak Spectator пропонує вам набір найпоширеніших запитань щодо оренди квартири в Словаччині.

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Питання: Чи потрібна мені згода орендодавця, щоб записати орендовану квартиру як мою постійну адресу?

Відповідь: Так, потрібна згода власника нерухомості, орендодавця, щоб мати можливість вказати адресу нерухомості як вашу офіційну адресу. Ваш орендодавець може прийти особисто, щоб заявити про своє схвалення, або може дати його вам у письмовій формі.

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Зверніть увагу, що підпис орендодавця на документі має бути завірений нотаріально. Також знадобиться документ про право власності, який не може бути старшим трьох місяців, щоб підтвердити фактичне володіння майном орендодавця, який підписав документ.

Питання: Як отримати документ про право власності?

Відповідь: Його можна отримати в будь-якому кадастровому відділі. Якщо ваша нерухомість знаходиться в Братиславі, ви можете отримати її за адресою: Ružová dolina 27, 821 09 Братиславський район II.

Зверніть увагу, щоб отримати такий документ ви можете стояти в черзі до декількох годин, особливо в офісі Братислави. Свідоцтво про право власності також дозволяють отримати у поштовому відділенні, ціна його складає 8 євро.

Питання: Що робити, якщо власник нерухомості, яку я орендую, знаходиться не в Словаччині?

Відповідь: Власник майна може надати довіреність іншій особі, яка може представляти справжнього власника та підписуватись від його імені. У таких випадках необхідно надати завірену довіреність разом із нотаріально засвідченим підписом орендодавця на договорі оренди.

Питання: Я знімаю квартиру, і у мене проблема з сусідами. Чи повинен я повідомляти про це своєму орендодавцю? Чи він зобов'язаний допомагати мені?

Відповідь: По-перше, ви повинні поговорити безпосередньо з сусідом, щоб спробувати досягти згоди або компромісу. Якщо ситуація не вирішується, слід поговорити з власником квартири, який може мати більший вплив на сусіда. Якщо шум вночі роблять учні, часто можна повідомити батьків. Якщо проблеми не зникають, ви можете звернутися до муніципальної поліції або муніципального управління.

Питання: Хтось увірвався в квартиру, яку я знімаю. Чи повинен я платити за речі, які були зламані чи вкрадені, чи це платить орендодавець?

Відповідь: За терміном дії договору оренди, орендар несе повну відповідальність за обладнання квартири, навіть якщо воно було пошкоджене або викрадене. Тому дуже важливо мати підписаний договір страхування, який покриває збитки, які можуть виникнути не тільки в самій будівлі, а й в обладнанні та особистих речах у квартирі. Таке страхування часто покриває меблі та електронне обладнання, а також особисті речі. Предмети розкоші та мистецтва, або, навіть, готівка, зазвичай можна застрахувати за додаткову плату.

Питання: Чи потрібно платити податки з короткострокової оренди?

Відповідь: Так, якщо ви орендуєте квартиру на підставі договору короткострокової оренди, а не на підставі ліцензії на підприємницьку діяльність, ваш дохід підлягає оподаткуванню та має бути зазначений у вашій податковій декларації. Якщо ваш загальний дохід від оренди не перевищує 2255,72 євро (це число, засноване на даних за 2020 рік і регулярно оновлюється податковими органами), вам не доведеться платити податки з цього доходу.