Прем'єр-міністр Словаччини поїде до Києва

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.
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Прем'єр-міністр Геґер зустрінеться з Володимиром Зеленським у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер (OĽaNO) анонсував свій візит до Києва у четвер.
Він супроводжуватиме президентку ЄС Урсулу фон дер Ляєн та верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррела. Під час візиту запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Додаткова інформація буде представлена згодом. Denník N зазначає, що Геґер увійде до складу делегації на прохання словацького дипломатичного корпусу.
Ще в середині березня словацький прем'єр не долучився до своїх колег з Чехії, Польщі та Словенії, незважаючи на запрошення відвідати Україну. У той час він пояснив своє рішення засторогами з боку служби безпеки.
Міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO) зазначив, що цього разу поїздка є безпечнішою.
Біженці з України
- Наразі 131 біженець з України розміщений у приміщеннях Пряшівської в'язниці; місткість будівлі 151 чоловік. Самих же ув'язнених перевезли до Сабінова. На картині зображений ангел в українських національних кольорах, створений однією з біженок та її сином як подарунок відвідувачам.
- 5 квітня словацько-український кордон перетнули 2 365 осіб; з них 636 звернулися за тимчасовим захистом. Загалом з початку війни 24 лютого кордон перетнуло 307 765 осіб; 62 334 особи подали клопотання про тимчасовий захист, а 167 – про притулок.
- У Словаччині наразі госпіталізовано 64 українських пацієнти: 37 дорослих і 27 дітей. Більшість з них була розміщена у внутрішніх, травматологічних та онкологічних відділеннях, про що зазначив міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварський (OĽaNO).
- Обміняти гривні на євро тепер також можна у відділенні Tatra Banka на вулиці Штурова в Кошице. Обмінний пункт приєднається до трьох інших, що розташовані у Братиславі, Міхаловце та Гуменному.
- Міністерство внутрішніх справ звернулося до муніципалітетів з проханням прийняти запити на субсидії, подані особами та установами, які надавали житло біженцям з України у лютому та березні також після граничного строку 7 квітня; установи повинні відкоригувати свій робочий час, щоб впоратися з додатковим навантаженням. У міністерстві також повідомили, що додатково приймуть до розгляду заяви, подані після 15 квітня, оскільки в цей день у країні відзначається Страсна п’ятниця.
Новини про коронавірус та вакцинацію
- Національний інформаційний центр охорони здоров’я (NCZI) тепер дозволяє всім вакцинованим за кордоном подати заявку на отримання європейського цифрового Covid сертифікату. Ті, хто мають право на його отримання, повинні подати зазначені документи (перелічені на сайті Korona.gov.sk) на відповідну електронну адресу.
- З 12 724 ПЛР-тестів, що були проведені 5 квітня, у 5 219 осіб було виявлено коронавірусну інфекцію. На сьогодні у лікарнях перебувають 1 908 пацієнтів; у вівторок померло 20 людей. При цьому рівень вакцинації становить 51,28 відсотка; тоді ж, як першу дозу, вакцини отримали 2 820 357 осіб. Більше статистики щодо Covid-19 у Словаччині тут.
- Відсьогодні більше не потрібно реєструватися за допомогою онлайн-форми eHranica, при поверненні з-за кордону. Також повністю скасована необхідність самоізолюватися, незважаючи на те, чи подорожуючий вакцинований, чи одужав від інфекції. Окрім цього, більше не потрібно прикривати обличчя маскою на відкритій місцевості.
- Ситуація з пандемією у Словаччині покращується, оскільки майже всі показники знижуються. При цьому підваріант BA.2 Omicron був знайдений у 89% зразків, проаналізованих протягом 12-го тижня 2022 року (між 21 і 27 березня).
Фото дня
Словацькі вчені виявили повністю новий мінерал – аргентополібазит, основні поклади якого знаходяться у центральній частині країни, у місті Кремніца. Це чорні пластинчасті кристали розміром до п’яти міліметрів. Комісія з нових мінералів, номенклатури та класифікації Міжнародної мінералогічної асоціації затвердила відкриття 2 квітня 2022 року.
Інші новини
- Словацькі системи протиповітряної оборони вже активно захищають східну Словаччину. Збройні сили перемістили системи на вогневі позиції, щоб охопити якомога більшу частину східного кордону; стеження за повітряним простором над кордоном з Україною буде цілодобовим.
- Словаччина обговорює можливість ремонту пошкодженої української військової техніки, заявив міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO). Він додав, що з таким запитом до них звернулася українська сторона, проте рішення поки що не ухвалено.
- Кабмін виділив 205 800 євро на закупівлю насіння та добрив у рамках гуманітарної допомоги Україні.
- Кабмін схвалив проект реформи першого пенсійного рівня з поправками. Незважаючи на початкову пропозицію щодо батьківського бонусу у розмірі 5 відсотків валової зарплати їхньої дитини (2,5 відсотка на кожного з батьків), коаліція врешті погодилася зменшити її до 3 відсотків (тобто 1,5 відсотка на кожного) і встановити ліміт цієї суми, про що заявив міністр праці Мілан Крайняк (Sme Rodina).
- Роздрібний товарообіг у лютому зріс на 16,4 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є другим найбільшим зростанням у порівнянні з аналогічним періодом починаючи з січня 2019 року. За даними Управління статистики, найбільше зростання було зафіксовано у січні 2022 року, що становило 17 відсотків росту.
- Словаччина є п’ятою країною у ЄС за кількістю розслідувань справ Європейською прокуратурою. У 2021 році було відкрито 45 розслідувань корупції та шахрайства за участю коштів ЄС; більша кількість порушень зафіксована лише у Німеччині, Румунії, Болгарії та Італії. При цьому, словацькі прокурори сприяли розслідуванню 29 справ в інших країнах-членах ЄС. (Euractiv)
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