Прем'єр-міністр Словаччини поїде до Києва

Обміняти гривню на євро відтепер можна в ще одному місті. Люди, вакциновані за кордоном, тепер можуть подати заявку на отримання Green Pass ЄС.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

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Прем'єр-міністр Геґер зустрінеться з Володимиром Зеленським у Києві

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер (OĽaNO) анонсував свій візит до Києва у четвер.

Він супроводжуватиме президентку ЄС Урсулу фон дер Ляєн та верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррела. Під час візиту запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Додаткова інформація буде представлена згодом. Denník N зазначає, що Геґер увійде до складу делегації на прохання словацького дипломатичного корпусу.

Ще в середині березня словацький прем'єр не долучився до своїх колег з Чехії, Польщі та Словенії, незважаючи на запрошення відвідати Україну. У той час він пояснив своє рішення засторогами з боку служби безпеки.

Міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO) зазначив, що цього разу поїздка є безпечнішою.

Біженці з України

Наразі 131 біженець з України розміщений у приміщеннях Пряшівської в'язниці; місткість будівлі 151 чоловік. Самих же ув'язнених перевезли до Сабінова. На картині зображений ангел в українських національних кольорах, створений однією з біженок та її сином як подарунок відвідувачам.

(Source: TASR)

5 квітня словацько-український кордон перетнули 2 365 осіб; з них 636 звернулися за тимчасовим захистом. Загалом з початку війни 24 лютого кордон перетнуло 307 765 осіб; 62 334 особи подали клопотання про тимчасовий захист, а 167 – про притулок.

У Словаччині наразі госпіталізовано 64 українських пацієнти: 37 дорослих і 27 дітей. Більшість з них була розміщена у внутрішніх, травматологічних та онкологічних відділеннях, про що зазначив міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварський (OĽaNO).

Обміняти гривні на євро тепер також можна у відділенні Tatra Banka на вулиці Штурова в Кошице. Обмінний пункт приєднається до трьох інших, що розташовані у Братиславі, Міхаловце та Гуменному.

Міністерство внутрішніх справ звернулося до муніципалітетів з проханням прийняти запити на субсидії, подані особами та установами, які надавали житло біженцям з України у лютому та березні також після граничного строку 7 квітня; установи повинні відкоригувати свій робочий час, щоб впоратися з додатковим навантаженням. У міністерстві також повідомили, що додатково приймуть до розгляду заяви, подані після 15 квітня, оскільки в цей день у країні відзначається Страсна п’ятниця.

Новини про коронавірус та вакцинацію

(Source: Sme - Jozef Jakubco)

Словацькі вчені виявили повністю новий мінерал – аргентополібазит, основні поклади якого знаходяться у центральній частині країни, у місті Кремніца. Це чорні пластинчасті кристали розміром до п’яти міліметрів. Комісія з нових мінералів, номенклатури та класифікації Міжнародної мінералогічної асоціації затвердила відкриття 2 квітня 2022 року.

Інші новини

Словацькі системи протиповітряної оборони вже активно захищають східну Словаччину. Збройні сили перемістили системи на вогневі позиції, щоб охопити якомога більшу частину східного кордону; стеження за повітряним простором над кордоном з Україною буде цілодобовим.

Словаччина обговорює можливість ремонту пошкодженої української військової техніки, заявив міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO). Він додав, що з таким запитом до них звернулася українська сторона, проте рішення поки що не ухвалено.

Кабмін виділив 205 800 євро на закупівлю насіння та добрив у рамках гуманітарної допомоги Україні.

Кабмін схвалив проект реформи першого пенсійного рівня з поправками. Незважаючи на початкову пропозицію щодо батьківського бонусу у розмірі 5 відсотків валової зарплати їхньої дитини (2,5 відсотка на кожного з батьків), коаліція врешті погодилася зменшити її до 3 відсотків (тобто 1,5 відсотка на кожного) і встановити ліміт цієї суми, про що заявив міністр праці Мілан Крайняк (Sme Rodina).

Роздрібний товарообіг у лютому зріс на 16,4 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є другим найбільшим зростанням у порівнянні з аналогічним періодом починаючи з січня 2019 року. За даними Управління статистики, найбільше зростання було зафіксовано у січні 2022 року, що становило 17 відсотків росту.

Словаччина є п’ятою країною у ЄС за кількістю розслідувань справ Європейською прокуратурою. У 2021 році було відкрито 45 розслідувань корупції та шахрайства за участю коштів ЄС; більша кількість порушень зафіксована лише у Німеччині, Румунії, Болгарії та Італії. При цьому, словацькі прокурори сприяли розслідуванню 29 справ в інших країнах-членах ЄС. (Euractiv)

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