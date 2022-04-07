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Spectacular Slovakia travel guide: Live your own story of Slovakia.

Spectacular Slovakia travel guide: Live your own story of Slovakia.

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7. Apr 2022 at 15:38

На Великодні свята магазини будуть зачинені

Як працюватимуть супермаркети під час свят у Словаччині.

Compiled by Spectator staff
Compiled by Spectator staff
Last week brought more measures aimed at pensioners but also opening of selected shops. Last week brought more measures aimed at pensioners but also opening of selected shops. (Source: Sme - Jozef Jakubčo)

Цього року у квітні як Україна, так і Словаччина відзначає одне з найбільших християнських свят - Великдень. Свято для католиків за григоріанським календарем припадає на 17 квітня, відповідно в Україні відзначатимуть тижнем пізніше - 24 квітня.

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У Словаччині пасхальні свята виокремлені ключовими датами, які є аналогами українських. Ці святкові дні, як й інші в календарі, словаки називають державними святами (štátne sviatky).

У дні державних свят всі магазини та супермаркети в країні зачинені. Тому з наближенням Великодня людям варто готуватися до зачинених магазинів.

Отже, Страсна п’ятниця (15 квітня), Великдень (17 квітня) і Великий понеділок (18 квітня) є державними вихідними в Словаччині, і магазини залишаються зачиненими. Такі дні в країні називають дослівно днями спокою від праці (deň pracovného pokoja). У суботу, 16 квітня, все працює у звичному режимі.

У Словаччині заборона на відкриття магазинів випливає із зміни до Трудового кодексу, яка набула чинності в червні 2017 року.

Поки магазини залишаються закритими, можуть працювати АЗС, фітнес-центри, магазини в аеропортах і вокзалах, аптеки, а також сувенірні лавки. Кафе та ресторани також можуть вітати своїх клієнтів протягом двох державних свят.

Великодні канікули

Крім вихідних днів для дітей та студентів ще будуть Великодні канікули (Veľkonočné prázdniny).

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Канікули 2022 року для дітей починаються на день раніше і закінчуються на день пізніше Великодня 2022 року. Вони тривають з 14 по 19 квітня.

Діти повернуться до школи в середу, 20 квітня 2022 року.

За останні два роки це перший Великдень у Словаччині, який пройде без обмежень в пересуванні та карантинах. Оскільки у 2020-2021 роках свята проходили під час локдаунів у звязку з коронавірусом, відповідно й заборонялись богослужіння в церквах.

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