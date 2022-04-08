Холодний пасхальний душ або жартівлива бійка

У Словаччині під час Великодня обливаються водою, дружньо б'ються гілочками та печуть пироги у формі ягня.

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Якщо ви проведете Великдень у Братиславі та її околицях, ви неодмінно зустрінете людей, які готуються до традиційної дружньої бійки “šibačky” у Великодній понеділок. Але на сході країни і цей час традиційно обливають дівчат холодною водою. То чому ж ці відмінності у великодніх «задоволеннях»?

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Словаччину можна вважати перехрестям двох пасхальних традицій: коли б'ють та коли обливають. Таке дружнє “побиття” поширене в західній Словаччині, подібно до країн на заході – Австрії, Німеччини, Чехії, а також у деяких частинах Польщі. У східній Словаччині чоловіки зазвичай обливали дівчат, як це часто трапляється в інших частинах Польщі, Угорщини та України, пояснила етнограф Корнелія Якубікова.

«Чому вони це роблять?!»

Чоловіки традиційно винагороджуються за свої «великодні служби», чи то биттям, чи то водою.

Таке символічне побиття молодих дівчат схоже з українською традицією на Вербну неділю. Тільки українці б'ють молодою вербою,а в Словаччині - джгутиком із м'яких гілочок, прикрашений стрічками. Він має назву Veľkonočný korbáč.

Корбач має відганяти зло і хвороби і гарантувати, щоб дівчата були здоровими і спритними. Вода ж символізує чистоту, здоров’я і родючість.

Особливо ця традиція стосувалась молодих жінок, які несли нове життя, тобто могли народити дітей. Чоловіки не чіпали старих жінок і маленьких дівчаток, додала Якубікова.

«Дівчата вважали ці традиції позитивними, тому нагороджували хлопців», – розповіла Якубікова. Етнолог не погоджується зі зростаючими поглядами, що ці традиції описують як прояви насильства над жінками.

Великодній заєць

У країнах Центральної Європи також зароджується нова традиція — пошук захованих шоколадних яєць у садах.

«Дітям це дуже подобається, але це щось нове для нас, дорослих. Я не пам’ятаю, щоб я росла з цією традицією», – розповіла Вілма Аніжова, керівник Чеського центру в Братиславі.

Проте Якубікова пояснила, що хоча ця традиція не характерна для слов’ян, вона не є новою в цій сфері. Полювання на яйця типова для німців. У минулому в деяких містах Словаччини проживала велика кількість німців, тож вони, ймовірно, привезли його сюди свого часу.

Купуючи великодні солодощі, на полицях магазинів з’являється ще один не слов’янський символ Великодня, який сьогодні більшість не вважається «чужим». Це святковий заєць.

«Великодній заєць — культова тварина старих германців, зокрема старогерманської богині Остарі», — сказала Якубікова, додавши, що цей символ був домінуючим навесні як символ родючості. Слов'янськими символами є кури, яйця та ягня.

Частування

На Великдень словаки подали баранину, але сьогодні це переважно просто пиріг у формі ягняти, сказала Якубікова.

Що стосується їжі, то строгих відмінностей немає. Головний принцип: їжте все, що заборонено під час посту. Це переважно м’ясо, яйця, а в деяких церквах також молочні продукти.

«У православній і греко-католицькій церквах могли їсти все, що було освячено раніше, тому на Великдень до церкви приносили кошики з різноманітною їжею», — пояснила Якубікова.

У суботу ввечері ставлять кошики в церкві, а рано вранці о четвертій-п’ятій їжу освячують і їдять на сніданок. У деяких церквах було законно починати святкування в суботу ввечері або вранці в неділю. Благословення їжі в церкві досі є сильною частиною польської традиції.

Куди піде Великдень?

Великдень – найбільше християнське свято, але сьогодні люди відзначають його як свято весни, яке не обов’язково пов’язувати з відвідуванням церкви.

Раніше у четвер перед Великоднем у церквах «прив’язували» дзвони як символ Страстей Христових. Замість дзвону хлопці ходили по селу з рапками — шумихами, чий шум мав відганяти зло.

Старе повір’я свідчить, що тиждень перед Великоднем – це «магічний час», коли всі рани, пов’язані із загоєними ранами Христа, загояться після Його воскресіння. Люди прищеплювали дерева, кастрували баранів, мітили вуха тваринам, стригли їхнє хутро.

З іншого боку, державні свята, пов’язані з Великоднем, збільшуються.

The consecration of food in Sobrance (Košice Region). (Source: TASR)

У Словаччині Страсна п’ятниця – свято з часів падіння соціалізму.

Сьогодні відпочинок – це більше можливість провести дозвілля. Раніше це був день, коли все було суворо регламентовано, у що люди одягалися, що їли, що робили.

Згідно з опитуванням Poštová banka у вибірці з 504 словаків з весни 2017 року, третина словаків вважає великодні традиції занадто старомодними, а чверть — хорошим способом заробітку чи розваги для дітей. .

Однак більше половини респондентів вважають пасхальні традиції характерними для словацької культури, як спосіб збереження родинних і дружніх стосунків. Більше половини опитаних також заявили, що вони вірять, що Великдень повільно згасне як свято.

Хоча Великдень не так популярний серед людей, як Різдво, оскільки сьогодні фольклор оживає в прикрасі та моді, великодні традиції можуть знову ожити.