Словаччина обговорює подальшу військову допомогу Україні

Землетрус у центральній Словаччині. Словацька студентська компанія визнана найкращою у світі.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Сьогоднішній випуск «Актуальні новини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин.

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Словаччина може відремонтувати військову техніку Україні

Словаччина може допомогти Україні у ремонті захоплених російських танків та іншої військової техніки. Також можуть відремонтувати пошкоджене українське озброєння. Як наслідок, військова допомога для України може бути розширена та не обмежиться лише поставкою палива і боєприпасів.

Міністр оборони Ярослав Надь (OĽaNO) підтвердив, що Словаччина і Чехія ведуть переговори з Україною про потенційне обслуговування пошкодженої військової техніки.

«Швидше за все, це станеться», – зазначив міністр.

Водночас Словаччина може поставити Україні важку військову техніку – гаубиці «Зузана», які поступово замінюються у країні більш сучасними зразками.

Тим часом Міністерство оборони підтвердило, що готове надіслати словацькі системи протиповітряної оборони С-300. Однак для такого рішення вони повинні бути заміщені альтернативними моделями за підтримки інших країн НАТО.

Незважаючи на те, що С-300 не є сучасною системою ППО, вони все ще можуть ефективно знищувати літаки, дрони та ракети. У свою чергу це могло б захистити міста або стратегічні об’єкти в Україні, наприклад атомні електростанції.

Незважаючи на погрози Кремля, що постачання зброї буде розцінюватися військовими цілями на знищення, Польща, Румунія та Словаччина будуть надалі це продовжувати.

Припинення поставок російського газу до Словаччини принесе 300 мільйонів євро збитків щороку

(Source: SITA/AP)

Відповідно до нового дослідження, Словаччина може втратити 300 мільйонів євро на рік, якщо поставки російського газу будуть обмежені чи повністю припинені. За інформацією FinStat найбільші втрати при цьому зазнає компанія Eustream, яка забезпечує транспортування газу зі сходу на захід країни.

Враховуючи що Eustream є найбільшим платником податків на прибуток, держава втратить дивіденди від словацького газовика та недоотримає дохід з податку на прибуток компанії.

FinStat також прогнозує, що при цьому країна втратить близько 0,77 відсотка загальнодержавного доходу (2021).

«Очевидно, все залежить від остаточного вирішення ситуації, проте необхідно враховувати, що більше 90 відсотків газу, який Eustream щорічно транспортує, не потрапляє в словацьку промисловість чи домогосподарства», – йдеться у дослідженні FinStat.

Тим часом в середу на засіданні уряд затвердив антикризовий план на випадок енергетичної кризи, який поки що не був оприлюднений.

"[У плані] міститься конфіденційна, навіть секретна інформація, - наголосив Сулик. - Ситуація наразі стабільна. Ми працюємо над тим, щоб мати незалежне енергопостачання".

Біженці з України

З початку війни словацько-український кордон перетнули майже 308 тис. біженців з України. З них більше 63 тисяч з попросили тимчасового захисту у Словаччині.

Вже кілька тижнів у братиславському торговому центрі Aupark працює центр допомоги, куди біженці можуть прийти і взяти речі першої необхідності. Однак керівництво наголошує, що перед візитом потрібно зареєструватися на певну дату та час, аби уникнути дефіциту на полицях.

Міністр освіти Браніслав Грьолінг зазначив, що наразі 6 248 українських школярів навчаються у словацьких закладах освіти.

Під час цьогорічного святкування Dobrý trh на вулиці Паненській у Братиславі буде представлена двомовна програма для українців. За словами організаторів, громадської групи OZ Punkt, 30 квітня майже двісті продавців візьмуть участь у заході.

Фото дня

Братиславці спалили «Морену» на озері Кухайда в Братиславі. Опудало Морени, що символізує зиму, зроблено з соломи та одягнене в сукню. Підпалити та скинути опудало у воду - це частина традиційного ритуалу, який зазвичай відбувається за два тижні до Великодня.

Історія дня

Виборча кампанія Віктора Орбана базувалася на недопущенні втягування Угорщини у війну в Україні, і відмові постачати Україні зброю або ж, навіть, дозволяти її транспортування через територію Угорщини. Без аргументованих доказів він звинувачував опозицію у бажанні втягнути країну у війну.

Спостерігачі при цьому зазначають, що враховуючи позицію Орбана щодо України, політик залишився без підтримки у Вишеградській групі (V4), до якої входять Словаччина, Чехія, Польща та Угорщина. Якщо його підхід не зміниться, співпраця в рамках Вишеградської групи, скоріш за все, буде зведена до мінімуму.

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