Словаччина передала Україні свою систему протиракетної оборони

Вбивці Рейнгарда Гейдріха сьогодні виповнилося б 110 років, у Братиславі представлено проект-переможець військового меморіалу та де у Братиславі можна відремонтувати велосипед.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Словаччина надіслала Україні свою систему протиповітряної оборони С-300

Словаччина надіслала свою систему протиракетної оборони С-300 в Україну.

Секретна операція тривала два дні, як повідомила на своєму сайті приватна телекомпанія TV Markíza.

Прем'єр-міністр Едуард Хегер (OĽaNO), який зараз перебуває з візитом у Києві, підтвердив цей крок.

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300. Український народ хоробро захищає свою суверенну країну і нас теж", - написав Хегер у Twitter.

Він заявив, що рішення не означає, що Словаччина приєдналася до збройного конфлікту в Україні та сказав, що оборона Словаччини буде гарантована.

Міністр оборони Ярослав Надь (OLANO) пізніше додав, що США направлять до Словаччини ще одну систему протиракетної оборони Patriot. Вона доповнить системи Patriot, надані Німеччиною та Нідерландами.

Меморіал «Могила Невідомого солдата» у Братиславі матиме форму левітуючого кола

An artist's impression of the winning design for Bratislava's new Tomb of the Unknown Soldier memorial, by Marek Kvetán. (Source: Courtesy of Bratislava's Old Town borough.)

Район Старого Міста Братислави опублікував проект меморіалу "Могила Невідомого солдата", що переміг у конкурсі і буде побудований на набережній Разусово (Rázusovo). Меморіал матиме форму левітуючого кола, що символізує щит, який падає або спирається на землю, доповнений мотивом вічного вогню - променем світла вночі. Автором проекту є скульптор Марек Кветан. Меморіал, який служитиме місцем вшанування пам'яті жертв війни, має бути завершений до вересня.

"Коло - символізує могилу, кінець життя", - сказав Кветан, якого цитує стрічка новин TASR. "Він також несе у собі військову символіку, оскільки коло схоже на щит, а ефект променя чи полум'я - на меч".

Біженці з України в Словаччині

У четвер, 7 квітня, до Словаччини з України в'їхало 2 878 осіб, у тому числі 693 чоловіків, 1 466 жінок та 719 дітей.З них 722 особи звернулися за тимчасовим притулком. З початку війни у ​​Словаччині зареєстровано 311 332 біженці, які рятуються від війни в Україні. З 1 березня майже 64 тисячі з них звернулися з проханням про тимчасовий притулок у Словаччині.

У п'ятницю, 8 квітня, у Жиліні відкрився центр великої місткості для допомоги біженцям з України. Він надає біженцям комплексну допомогу, починаючи з оформлення статусу тимчасового захисту та закінчуючи інформацією від служби зайнятості, міграційної служби та поліції у справах іноземців. За день центр може прийняти до 1 200 осіб.

У п'ятницю, 8 квітня, українські студенти розпочали курс словацької мови в Економічному університеті у Братиславі. Університет погодив організацію курсу із мовною школою iCan. До середини червня студенти повинні опанувати словацьку мову на рівні від A2 до B1, тобто вільно розуміти загальні теми у школі або в особистому житті.

З понеділка, 11 квітня, Братиславський самоврядний регіон (BSK), у реакції на потік біженців, розпочинає надавати медичну допомогу першого контакту для біженців з України. Кабінети сімейного лікаря та педіатра будуть розташований в оздоровчому центрі Zrkadlový Háj на Ровнянковій 1 (Rovniankova) у Петржалці, Братислава.

Фото дня

[Президентка Зузана Чапутова зустрілася із ромськими студентами з нагоди Міжнародного дня ромів. (Джерело: SITA)] (Source: TASR)

Cюжет дня

"Я хочу кататися на велосипеді, я хочу кататися на велосипеді", - співає Фредді Мерк'юрі своїм неповторним голосом у пісні "Bicycle Race" гурту Queen. Але що робити, якщо після зимових канікул у вашого велосипеда спустило колесо чи потрібно перевірити гальма? У Братиславі є кілька способів вирішити цю проблему. Велосипедист може або віднести велосипед у спеціалізований сервіс, де його полагодять за певну плату, або відправитися в майстерні самодопомоги. Любителі велосипедів охоче вчать людей, як лагодити та обслуговувати свої велосипеди.

Найстаріша у Братиславі майстерня самообслуговування з ремонту велосипедів працює з 2011 року в Петржалці, на парковці поряд із Старим мостом. Група ентузіастів заснувала Cyklokuchyňa ("Велокухня") і продовжує її роботу з простої причини - вони хочуть, щоб більше людей використовували велосипеди для пересування містом.

"Ми вважаємо, що це один з найкращих екологічних видів транспорту в місті", - сказав Самуель Дудлак із "Велокухні" виданню The Slovak Spectator.

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Річниця дня

Йозеф Габчик (Source: Sme)

Словак Йозеф Габчик, який разом із чехом Яном Кубішем убив Рейнгарда Гейдріха, третю найвпливовішу людину у Третьому рейсі, під час операції «Антропоїд», народився 8 квітня 1912 року в Полувсі (Раєцке Тепліце).

Інші новини

У четвер ввечері (7 квітня) прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (OĽaNO) прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він супроводжував президентку ЕК Урсулу фон дер Ляйен і Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Йозефа Борелля. Loading ...

Ще 3 573 особи було діагностовано як Covid-позитивні із 8 910 ПЛР-тестів, проведених у четвер. У лікарнях перебуває 1 753 людини. У понеділок було зареєстровано 23 випадки смерті. Рівень вакцинації становить 51,28%, отримали першу дозу вакцини 2 820 300 особи. Більш детальну статистику щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.

Зовнішня торгівля Словаччини в лютому зафіксувала від’ємне сальдо в розмірі 259 млн євро. На дефіцит в основному вплинув високий, у річному обчисленні, обсяг імпорту, а отже, зростання дефіциту торгівлі природним газом, нафтою та хімікатами, викликаний рекордними цінами на ці товари, повідомляє Статистичний офіс.

Президентка Зузана Чапутова закликає допомогати одиноким людям, сім'ям з кількома дітьми або самотнім пенсіонерам, оскільки вони найбільше постраждають від інфляції та потребують регулярної грошової допомоги. Сім'я з чотирьох людей платитиме за продукти харчування та енергію приблизно на 50 євро в місяць більше, ніж минулого року.

закликає допомогати одиноким людям, сім'ям з кількома дітьми або самотнім пенсіонерам, оскільки вони найбільше постраждають від інфляції та потребують регулярної грошової допомоги. Сім'я з чотирьох людей платитиме за продукти харчування та енергію приблизно на 50 євро в місяць більше, ніж минулого року. Volkswagen Slovakia, найстаріший і найбільший автовиробник у Словаччині, відновить виробництво у всіх сегментах у понеділок, 11 квітня. Завод зупинив свої виробничі лінії на весь цей тиждень.

Виробничі лінії автовиробника Jaguar Land Rover Slovakia, розташованого в Нітрі, буде зупинено наступного тижня.

Загалом 211 кандидатів на вступ до Збройних Сил Словацької Республіки розпочали базову підготовку. Словацька армія вже вдруге цього року розпочинає курс базової військову підготовки.

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