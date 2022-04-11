Українці можуть вивчати словацьку мову безкоштовно

Щоб українці швидше адаптувались до життя у новій країні, багато мовних шкіл у Словаччині відкрили базові курси з вивчення мови.

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Пропонуємо список безкоштовних та деяких платних курсів з вивчення словацької мови у найбільших містах Словаччини для українців, які вимушено покинули свої домівки через війну. Навчання проводять кваліфіковані мовознавці як в онлайн платформах, так і наживо.

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Братислава

Спільнота Mareena.sk допомогає всім без виключення іноземцям спокійно адаптуватись у країні. Вони пропонують кількарівневі курси з вивчення мов, які є платними. Але, у зв'язку із ситуацією в Україні, для біженців відкрили початкові курси з вивчення мови безкоштовно.

Курси проходять наживо для початківців, а діляться на кілька типів відповідно до днів та годин проведення:

Перша група (4 години на тиждень): 2 години в понеділок та середу;

друга група - 2 години в понеділок та в четвер;

третя група вчиться у вечірній час: понеділок, вівторок, четвер.

Всю додаткову інформацію можна знайти на їх сайті чи сторінці у фейсбуці чи контактувати прямо info@mareena.sk, тел. +421948 113 947. На їх сайті також є інформація про різноманітні семінари та практики для українців. Адреса: вулиця Lazaretská 32, 811 09 Bratislava.

Спільно з Центром культури та освіти Старого міста в палаці Пісторі спільнота Mareena організувати відкриті курси словацької мови для початківців. Реєстрація не потрібна, курс безкоштовний та без вікових обмежень. При необхідності сім’ї з дітьми можуть залишити дітей у сусідній кімнаті з педагогом на час курсу.

Заняття відбуватимуться з 28 березня у приміщенні палацу Пісторі, Štefánikova 25.

Понеділок та середа з 9:00 до 11:30;

вівторок та четвер з 9:00 до 11:00;

вівторок та четвер з 17:00 до 18:00.

Неприбуткова освітня організація Junior Achievement Slovensko, n.o. пропонує у Братиславі безкоштовно як і живі курси, так і онлайн. Всього у групах близько чотирьохсот осіб, заняття тривають чотири тижні, кожні 14 днів проходить новий набір. Щоб потрапити на курси, треба заповнити анкету і організатори з вами зв'яжуться.

Мовна школа Leitus також пропонує безкоштовні курси для українців,навчання проходить офлайн тривалістю 5 тижнів (1 година двічі на тиждень). Для реєстрації треба заповнити форму і вас будуть контактувати. Наразі місця зайняті, але можна записатись для подальшого навчання. Адреса: Kopčianska 8A.

Інші міста

У місті Кошиці Державна мовна школа також пропонує вивчення словацької мови для дітей і дорослих. Розпочався курс з 1 квітня, але набір ще продовжується. Курс платний, внесок за 3 місяці для дорослого складає 67 євро, для дітей - 27 євро. Для людей, які знаходяться в складному матеріальному положенні - 7 євро за три місяці. Заняття проходять один раз за тиждень: п'ятниця 9:30 для дорослих, вівторок 13:30 - діти. Адреса школи: вулиця Ужгородська, 8.

Українська спілка в місті Жиліна пропонує різноманітні безкоштовні курси словацької для українців - як інтенсивні, так і трьохмісячні. Інтенсивні проходитимуть щодня з понеділка по п'ятницю протягом трьох тижнів, 3-місячні - три рази в тиждень, можуть бути в різні дні. Для більш детальної інформації та запису на курси можна телефонувати на номер спілки +421 914 251 691 або контактувати їхню сторінку у фейсбуці.

Мовна школа RK Centrum Universa разом університетом Матея Бела у Банській Бистриці пропонують безкоштовні курси з вивчення мови онлайн та офлайн. Два рази в тиждень проходитимуть лекції тривалістю 90 хвилин, а також п’ятижневі курси. Дізнатись деталі чи записатись на курс можна на сторінці мовної школи. Наразі функціонують вже близько 10 навчальних груп, які відкриті для запису. Заняття проходитимуть за адресами: Філософський факультет Університету Матея Бела по вулиці Tajovského 40 та мовної школи вулиця Lazovná 242/11.

Курс словацької мови у Пряшеві буде відбуватися два рази на тиждень у офлайн (очній) формі у приміщенні філософського факультету Пряшівського університету у вечірніх годинах. Тривалість одного заняття – 90 хвилин. Щоб записатись на курс, треба заповнити заявку.

Інститут мови та міжкультурної комунікації E - KU в Нітрі відкрив безкоштовний курс словацької мови в Колинянах. На курс прийшли понад 20 учасників. Наразі приймають заявки на інші курси від громадян України в головному офісі Е - КУ, на сайті інституту. Ці курси організовуються або в групах, або індивідуально. Курси не є безкоштовними.

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Онлайн курси

Інформаційний центр міграції ІОМ пропонує безкоштовні онлайн курси з 25 квітня до 15 липня для початківців. Центр набирає близько 14 груп для вивчення мови, в кожній групі буде близько 25 осіб. Відвідування вільне і не залежить від часу. Щоб записатись на курси треба пройти реєстрацію на їх сайті і отримати підтвердження. Всі лекції проходитимуть в платформі Zoom. Тому для навчання треба доступ до інтернету, камеру та, за бажанням, навушники. Також крім вивчення мови учасник знайомитимуться зі словацькою культурою та звичаями. Онлайн реєстрація.

Швидкі онлайн курси також пропонує Мовно-професійний навчальний центр університету Коменського в Братиславі. Навчання проходить три рази в тиждень (вівторок, середе, четвер), одне заняття триває дві години. Загалом 28 годин. Максимальна кількість людей у групі - 12. Наразі курс вже почався, він завершиться 19 травня. Для участі в наступному треба написати на електронну адресу чи телефон ujop@cdv.uniba.sk, +421 2 544 10 902, +421 911 911 700.

Також багатомовний портал slovake.eu пропонує безкоштовне вивчення мови різних рівнів (A1, A2, B1 і B2) з безліччю вправ, тестів і словників - усе для того, щоб ви могли познайомитися з граматикою, вивчити нові слова або навіть практично спілкуватися з іншими користувачами цього сайту на словацькій мові. Все, що треба - це зареєструватись і вибрати необхідний рівень для вивчення.