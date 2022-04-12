Лідер опозиції Фіцо міг поставити під загрозу передачу ПРО Україні

Проти колишнього прем'єра відкрито кримінальну справу. Війна в Україні не впливає на політичні уподобання словаків. Автомобільні заводи знову зупиняють виробничі лінії.

Font size: A - | A + Comments disabled

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

Skryť Remove ad Article continues after video advertisement Skryť Remove ad Article continues after video advertisement

Проти колишнього прем'єр-міністра Фіца відкрили кримінальну справу за поширення відео з передачею системи протиракетної оборони С-300

Ян Бенчик, депутат молодої коаліційної партії «Свобода і солідарність» (SaS), подав на відкриття кримінальної справи проти голови Smer та колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіца.

Раніше Фіцо оприлюднив відео, на якому показав транспортування в Україну зенітно-ракетної системи С-300, вимагаючи коментаря від прем'єр-міністра Едуарда Геґера (OĽaNO). Відео Фіцо оприлюднив увечері, 7 квітня, тобто за день до того, як ЗМІ повідомили про рішення словацького уряду передати Україні систему С-300. Згодом це було також підтверджено офіційними представниками влади.

Тепер Бенчик стверджує, що цим Фіцо міг поставити під небезпеку життя солдатів та працівників залізниці, які були залученні у транспортуванні. Він зазначив, що дії голови Smer можна розцінювати як акт шпигунства та розповсюдження секретної інформації.

Тим часом речник Геґера Любіка Янікова прокоментувала поширену Росією інформацію про знищення словацької системи С-300. Вона спростувала цю заяву, запевнивши, що це є частиною російської пропаганди, а опубліковані відео та фотографії були зроблені раніше і не відповідають дійсності. Окрім цього, українська сторона підтвердила Словаччині, що це черговий російський фейк.

Війна не дуже вплинула на рейтинги політичних партій

Graph: Політичні уподобання виборців (згідно з опитуванням Focus у квітні 2022 року)

(Source: Focus for TV Markíza)

Півтора місяця після російського вторгнення в Україну істотно не змінили рейтинги словацьких політичних партій.

Єдина суттєва зміна відбулася щодо партії «Свобода і солідарність» (SaS), чия підтримка впала з 12% у лютому до 10,3% у квітні.

Виборці SaS негативно сприйняли заяву голови партії та міністра економіки Річарда Сулика, що Словаччина може почати платити за газ рублями, як того вимагає президент Росії Володимир Путін, прокоментував голова соціологічного агентства «Focus» Мартін Слосярик.

Саме ж опитування було проведено агентством в період з 30 березня по 6 квітня серед 1007 респондентів для політичного ток-шоу «Na Telo», що транслював телеканал «Markíza».

Відповідно до опитування найсильнішу підтримку у 19 відсотків продовжує мати політична партія Hlas. Наступною партією за підтримкою виборців є Smer з 15 %.

Цитата дня

«На сьогодні Росія не має жодних шансів взяти під контроль і утримати Україну за допомогою будь-яких військових дій; єдиний вихід - це пропаганда. Безсумнівно, вони знаходять союзників у Словаччині, також серед політиків – ненависть притягує ненависть, брехня розуміє брехню».

Президентка Зузана Чапутова застерегла від російської пропаганди щодо війни в Україні та згадала про події в кількох українських містах, таких як Буча та Маріуполь, що стали прикладами військових злочинів.

Фото дня

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (праворуч) та його бельгійський колега Александр де Кро зустрілися у Братиславі. (Джерело: TASR) (Source: TASR)

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер (OĽaNO) 11 квітня зустрівся у Братиславі зі своїм бельгійським колегою Александром де Кро. Вони обговорили взаємні відносини між державами, а також ситуацію в Україні та енергетичному секторі. Де Кро високо оцінив співпрацю двох країн і внесок Словаччини у колективну оборону на східному кордоні НАТО. Він також подякував Словаччині за допомогу біженцям з України, про що повідомив новинний портал SITA.

Історія дня

Відповідно до досліджень Віктора Трегубова, російська пропагандистська машина, яка раніше була витонченою та ефективною, наразі зламалася. Журналіст і блогер, який є співзасновником непарламентської політичної партії, зараз служить в українській армії та веде переважно інформаційну війну.

За його словами, є кращі способи протистояти російській пропаганді, ніж розвінчувати кожний фейк по черзі. Для прикладу, можна спостерігати, про що розповідають підконтрольні уряду російські ЗМІ та доносити словацькому народові ці приклади ненависті, залякування та насилля.

The Russian propaganda machine is broken, it used to be much more sophisticated Read more

Інші новини