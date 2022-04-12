Лідер опозиції Фіцо міг поставити під загрозу передачу ПРО Україні

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.
Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.
Проти колишнього прем'єр-міністра Фіца відкрили кримінальну справу за поширення відео з передачею системи протиракетної оборони С-300
Ян Бенчик, депутат молодої коаліційної партії «Свобода і солідарність» (SaS), подав на відкриття кримінальної справи проти голови Smer та колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіца.
Раніше Фіцо оприлюднив відео, на якому показав транспортування в Україну зенітно-ракетної системи С-300, вимагаючи коментаря від прем'єр-міністра Едуарда Геґера (OĽaNO). Відео Фіцо оприлюднив увечері, 7 квітня, тобто за день до того, як ЗМІ повідомили про рішення словацького уряду передати Україні систему С-300. Згодом це було також підтверджено офіційними представниками влади.
Тепер Бенчик стверджує, що цим Фіцо міг поставити під небезпеку життя солдатів та працівників залізниці, які були залученні у транспортуванні. Він зазначив, що дії голови Smer можна розцінювати як акт шпигунства та розповсюдження секретної інформації.
Тим часом речник Геґера Любіка Янікова прокоментувала поширену Росією інформацію про знищення словацької системи С-300. Вона спростувала цю заяву, запевнивши, що це є частиною російської пропаганди, а опубліковані відео та фотографії були зроблені раніше і не відповідають дійсності. Окрім цього, українська сторона підтвердила Словаччині, що це черговий російський фейк.
Війна не дуже вплинула на рейтинги політичних партій
Graph: Політичні уподобання виборців (згідно з опитуванням Focus у квітні 2022 року)
Півтора місяця після російського вторгнення в Україну істотно не змінили рейтинги словацьких політичних партій.
Єдина суттєва зміна відбулася щодо партії «Свобода і солідарність» (SaS), чия підтримка впала з 12% у лютому до 10,3% у квітні.
Виборці SaS негативно сприйняли заяву голови партії та міністра економіки Річарда Сулика, що Словаччина може почати платити за газ рублями, як того вимагає президент Росії Володимир Путін, прокоментував голова соціологічного агентства «Focus» Мартін Слосярик.
Саме ж опитування було проведено агентством в період з 30 березня по 6 квітня серед 1007 респондентів для політичного ток-шоу «Na Telo», що транслював телеканал «Markíza».
Відповідно до опитування найсильнішу підтримку у 19 відсотків продовжує мати політична партія Hlas. Наступною партією за підтримкою виборців є Smer з 15 %.
Цитата дня
«На сьогодні Росія не має жодних шансів взяти під контроль і утримати Україну за допомогою будь-яких військових дій; єдиний вихід - це пропаганда. Безсумнівно, вони знаходять союзників у Словаччині, також серед політиків – ненависть притягує ненависть, брехня розуміє брехню».
Президентка Зузана Чапутова застерегла від російської пропаганди щодо війни в Україні та згадала про події в кількох українських містах, таких як Буча та Маріуполь, що стали прикладами військових злочинів.
Фото дня
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер (OĽaNO) 11 квітня зустрівся у Братиславі зі своїм бельгійським колегою Александром де Кро. Вони обговорили взаємні відносини між державами, а також ситуацію в Україні та енергетичному секторі. Де Кро високо оцінив співпрацю двох країн і внесок Словаччини у колективну оборону на східному кордоні НАТО. Він також подякував Словаччині за допомогу біженцям з України, про що повідомив новинний портал SITA.
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Історія дня
Відповідно до досліджень Віктора Трегубова, російська пропагандистська машина, яка раніше була витонченою та ефективною, наразі зламалася. Журналіст і блогер, який є співзасновником непарламентської політичної партії, зараз служить в українській армії та веде переважно інформаційну війну.
За його словами, є кращі способи протистояти російській пропаганді, ніж розвінчувати кожний фейк по черзі. Для прикладу, можна спостерігати, про що розповідають підконтрольні уряду російські ЗМІ та доносити словацькому народові ці приклади ненависті, залякування та насилля.The Russian propaganda machine is broken, it used to be much more sophisticated Read more
Інші новини
- З 2 954 ПЛР-тестів, проведених 10-го квітня, у 1 024 людей було діагностовано коронавірусну інфекцію. На сьогодні у лікарнях перебувають 1 687 пацієнтів; у неділю померло 22 людини. При цьому рівень вакцинації становить 51,28 відсотка; тоді ж як першу дозу вакцини отримали 2 820 621 особа. Більше статистики щодо Covid-19 у Словаччині тут.
- Незважаючи на те, що більшість обмежень проти поширення пандемії уже скасовані, все ще необхідно носити респіратори FFP2 у приміщеннях та на робочих місцях. Однак група експертів з дорадчого органу при МОЗ, повідомила про можливе послаблення діючих обмежень після Великодня.
- 10 квітня словацько-український кордон перетнули 3 379 осіб; 330 з них попросили тимчасового захисту. Загалом з початку війни в Україні кордон перетнули 321 607 осіб; з них 65 222 українця попросили тимчасовий захист і 168 звернулися за притулком.
- Словаччина веде перемовини щодо можливого продажу Україні гаубиць Zuzana, про що заявив міністр оборони Ярослав Най (OĽaNO) в ефірі політичного ток-шоу, що транслювалося державною службою RTVS у неділю. Проте деталі цих перемовин ще не були зазначені.
- Цього тижня два автомобільні заводи тимчасово припиняють виробничі лінії через нестачу комплектуючих: Jaguar Land Rover, що базується в Нітрі, та Volkswagen Slovakia, що знаходиться у Братиславі. Зазначені компанії також мали проблеми протягом попередніх тижнів.
- Державний залізничний пасажирський перевізник ZSSK до Великодня запустить 17 додаткових поїздів. Крім цього, від сьогодні пасажири можуть користуватися комерційними потягами InterCity за маршрутом Братислава – Кошице.
- З травня мінімальний розмір ваучерів на харчування зросте з 3,83 євро до 4,50 євро. У Мінпраці заявили, що таким чином відбудеться компенсація у зв’язку зі зростання цін у країні.
- Промислове виробництво в лютому 2022 року майже досягло рівня лютого минулого року; воно знизилося на 0,2 відсотка в розразунку рік-до-року. За даними управління статистики, після трьох місяців зростання його динаміка дещо сповільнилася та впала на 1,5 відсотка в місячному обчисленні.