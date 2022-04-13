Словаччина готується до повернення дипломатів у Київ

Половина мешканців Словаччини незадоволена реакцією ЄС на війну в Україні. МВС терміново шукає заміну російським гелікоптерам.

Font size: A - | A + Comments disabled

This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Новини зі Словаччини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

Skryť Remove ad Article continues after video advertisement Skryť Remove ad Article continues after video advertisement

Україна не просила Словаччину надати винищувачі МіГ-29

Прем'єр-міністр Едуард Хеґер в інтерв'ю газеті Sme припустив, що словацькі винищувачі МіГ-29 можуть бути відправлені в Україну. Минулого тижня Словаччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300.

"Якщо ця технологія може десь допомогти, то це має бути Україна", - сказав він в інтерв'ю газеті Sme, додавши, що Словаччина не може використовувати винищувачі в тому ж обсязі, що й у минулому.

Пізніше міністр оборони Ярослав Надь (OĽaNO) уточнив, що Україна не просила Словаччину надати їй винищувачі МіГ-29, тому уряд наразі не веде переговори про їхнє відправлення в Україну.

Він додав, що українці просили про гаубиці "Zuzana" та про те, щоб забезпечити ремонт їхньої військової техніки у Словаччині. Це питання наразі вирішується.

Проте міністр хотів би заземлити МіГи якнайшвидше. Він веде переговори з НАТО про захист словацького повітряного простору і чекає на швидку відповідь.

Тільки коли Словаччина остаточно вирішить питання захисту повітряного простору, вона зможе розглянути майбутнє винищувачів МіГ.

Половина мешканців Словаччини незадоволена реакцією ЄС на війну в Україні

Чи задоволені ви реакцією ЄС на війну в Україні?

Кожен другий мешканець Словаччини незадоволений тим, як ЄС реагує на війну в Україні. Водночас 45 відсотків заявили, що задоволені. Це показало опитування, проведене агентством Focus для Представництва ЄС у Словаччині.

Результат свідчить про поляризацію суспільства, вважає соціолог Міхал Вашечка.

"Ті, хто не задоволений відповіддю, підтримують опозицію і орієнтуються на риторику лідерів, яким довіряють", - сказав він. "Загалом це можна сказати і про коаліцію".

Вашечка вважає, що серед незадоволених можуть бути ті, хто очікує від ЄС запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Біженці з України

Українські біженці зустрілися в Кошице, 10 квітня (Source: TASR)

324 133 біженці перетнули словацько-український кордон з початку війни в Україні; на сьогодні, тимчасовий захист у Словаччині попросили 65 972 особи.

Наразі у Словаччині госпіталізовано 54 пацієнти з України, переважно онкологічні та травматологічні хворі, повідомив міністр охорони здоров'я Владімір Ленгварський (номінант OĽaNO). Він також додав, що у Словаччині на лікуванні перебуває 75 онкологічних пацієнтів, з яких 70 – дорослі та п'ятеро дітей.

На вихідних у Старому Місті Братислави відкрився евакуаційний центр для тимчасового розміщення біженців із України. Центр розраховано на 50 осіб. Крім житла та харчування, біженці отримають предмети особистої гігієни.

Наразі у Словаччині діють три спеціалізовані медичні центри для біженців з України - один у Кошице та два у Братиславі. Такі центри також мають відкритися і в інших лікарнях: Кошице, Прешові, Банській Бистриці, Жиліні та Братиславі. Новини про коронавірус та вакцинацію

З 10 426 ПЛР-тестів на Covid, проведених у понеділок, 3 014 осіб були позитивними. Кількість людей, які перебувають у лікарнях, становить 1 653 особи. У понеділок було зареєстровано ще 23 випадки смерті. Рівень вакцинації становить 51,28%, 2 820 670 осіб отримали першу дозу вакцини. Більш детальну статистику щодо Covid-19 у Словаччині можна знайти тут.

Люди, які перебувають на карантині або в ізоляції через Covid, можуть голосувати на осінніх регіональних та муніципальних виборах. Уряд схвалив пропозицію закону про спеціальний спосіб голосування на цих виборах.

Пандемічні заходи залишаться чинними під час великодніх свят, підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Це пов’язано з тим, що багато людей збиратимуться разом, наприклад, у церкві. Після свята буде вирішено, чи продовжувати носити респіратори.

Фото дня

Весна прийшла до Медичного саду в Братиславі. Розквітають магнолії.

Інтерв’ю дня

Словацькі атомні електростанції залежать від палива з Росії. Зараз у Словаччині його достатньо, щоби протриматися як мінімум рік. Що далі? У нас є інші варіанти, каже фізик-ядерник МАРТІН ВЕНГАРТ.

Проте змінити постачальника палива не так просто. Фізик говорить про ситуацію на українських атомних станціях, загрозу ядерної зброї і навіть те, чому він не хотів би відвідати Чорнобиль.

Nuclear physicist: Nuclear weapon threats cannot be taken lightly Read more

Інші новини

Портал вакансій Profesia.sk повідомив про рекорд: майже 33 000 опублікованих вакансій у березні. Роботодавці переважно шукають людей у ​​сфері торгівлі, виробництва та інформаційних технологій. Найбільше пропозицій було додано у Братиславському краї, найменше – у Прешовському краї. Порівняно із січнем минулого року, кількість вакансій подвоїлася.

Будівництво у Словаччині зросло порівняно з минулим роком на 13,3%, найбільше із січня 2018 року. Однак, воно ще не досягло рівня до пандемії.

Словаччина готується до повернення дипломатів у Київ. Найближчими днями міністр закордонних справ Іван Корчок (кандидат SaS) хоче відправити інспекційну групу словацьких дипломатів до української столиці, щоб оцінити рівень безпеки в Києві. Якщо ситуація буде сприятливою, словацьке посольство почне працювати негайно.

Готелі та пансіонати Словаччини у лютому відвідали чверть мільйона гостей, що, за даними статистики, у 8,5 разів більше, ніж рік тому. Однак це все одно було вдвічі менше, ніж у допандемічному лютому 2020 року.

Свідки Людовіт Мако та Борис Беня, які співпрацюють зі слідством, залишаються на волі, ухвалив Регіональний суд Братислави. Пропозицію ухвалив уряд.

Нові літальні апарати повинні негайно замінити два російські вертольоти Мі-171, які перебувають в експлуатації МВС. Очікувані витрати оцінюються в 25 мільйонів євро. Пропозиція була схвалена урядом.

Президент Зузана Чапутова разом із представниками Союзу міст Словаччини погодилися, що необхідно допомагати людям, які потребують матеріальної підтримки. За її словами, уряд повинен вжити заходів щодо надання допомоги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом повторної, адресної допомоги.

Якщо у вас є пропозиції, як покращити цей огляд новин, ви можете зв'язатися з нами за адресою editorial@spectator.sk.