Items in shopping cart: View
Spectacular Slovakia travel guide: Live your own story of Slovakia.

Spectacular Slovakia travel guide: Live your own story of Slovakia.

Menu
Show all sections
13. Apr 2022 at 18:34

У Братиславі відкрили Україно-словацький дім

У центрі українці зможуть отримати психологічну та правову допомогу, прийти на майстер-клас з дітьми чи просто поговорити з волонтерами на хвилюючі теми свого життя в новій країні.

author
Alina Graffyová
Відкриття Україно-словацького дому для громадськостіВідкриття Україно-словацького дому для громадськості (Source: Alina Graffyova)

Від сьогодні в районі Нове Місто офіційно почав працювати Україно-словацький громадський дім допомоги українцям, які через війну змушені були переїхати до Словаччини.

Центр відкрили спільними зусиллями волонтерської організації Україна-Словаччина SOS/ Sme Spolu та районом Нове Місто Братислави, яке й надало приміщення для цього центру.

Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement
Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement

“Сьогодні ми відкрили українсько-словацький громадський будинок, щоб наші українські друзі себе почували справді як вдома. Останні тижні до Словаччини приїжають десятки тисяч біженців з України, вони тут залишаються жити і передбачаю, що саме мами з дітьми, які приїжджають, стануть частиною нашого населення. Тому питанням найближчого майбутнього для нас буде інтеграція українських біженців до нашої общини. Тому саме з відкриттям українського-словацького дому ми хочемо об'єднати українців та словаків”, - підкреслив староста району Рудольф Куси.

Психологічна допомога та тренінги

У центрі кожен українець зможе отримати психологічну допомогу, довідкову інформацію, правову допомогу та просто бесіду на хвилюючу тему. Також волонтери організовуватимуть різноманітні заходи для дітей, воркшопи, майстер-класи, для дорослих - семінари, тренінги, зустрічі. У планах - розпочати навчання словацької мови.

“Цей дім буде відкритий для всіх людей, для українців та словаків та тих, які б хотіли нас підтримувати чи допомагати і разом з нами також приносити користь Словаччині. Звісно, українці зараз потребують допомоги, але, разом з тим, багато з нас також може її дати комусь. Це приміщення нам в цьому дуже допоможе”, - зазначила координаторка центру Анна Швачка.

Відтак, сьогодні, 13 квітня, у центрі відбулась перша зустріч на тему життя в Братиславі: досвід мігранта. Спікерами були блогер Олександр Скориченко разом з волонтеркою Ганною Холодовою. На заході висвітлювались загальні теми щодо громадського транспорту, покупок, медицини, працевлаштування, системи освіти та інше. Для мам, які прийшли на зустріч з дітьми, у сусідній студії центру проходив дитячий майстер-клас з розпису Великоднього печива. Проводила захід арт-терапевт Наталія Ситник.

Skryť Remove ad

Найближчі заходи

  • Від 7 квітня щочетверга від 14.00 до 17.00 у центрі відбуватиметься психологічна терапія для українців, які вимушено залишили свій дім. Зустрічі проводитиме психологиня та психотерапевтка Жанна Шикунець. Мами можуть приходити з дітьми від 3 років, під час психотерапії з дітьми будуть волонтери. Форми роботи у групі: міні-лекції, запитання-відповідь, обговорення, практичні вправи. Кількість учасників у групі - до 12 осіб. Можна прийти на одну зустріч, а можна відвідувати щотижня. Все конфіденційно.
  • Завтра, 14 квітня, у центрі від 10:00 до 11:30 та 12:00 до 13:30 відбудуться Великодні майстер-класи з майстринею Оксаною Юрченко. Захід для дітей від 6-7 років
  • 20 квітня з 14:00 до 16:00 відбудеться інформаційна зустріч з представниками посольства Великобританії. Програма британського уряду “Дім для українців”. попередній запис обов'язковий за телефонами: +421 911 201 889, +421 944 326 540.

Україно-словацький дім знаходиться за адресою: Ovručská 1663/5 Bratislava.

Години роботи: з 9:00 до 17.00. Також працюватимуть і в суботу.

Новини зі Словаччини

Top stories

News digest: Putin's popularity among Slovaks on decline

Defence minister negotiates the purchase of drones. Community centre for Ukrainians opens in Bratislava.


5 h
Some Slovak carmakers, including Nitra-based Jaguar Land Rover, were forced to suspend production.

Check the locker room at your local gym for economic impacts of the war

Russia’s immoral invasion of Ukraine is pushing many economic forecasts downward.


11 h
Nuclear physicist Martin Venhart.

Nuclear physicist: Nuclear weapon threats cannot be taken lightly

Nuclear power plants are still safe.


12. apr
Russian President Vladimir Putin stands while waiting for Belarusian President Alexander Lukashenko prior to their talks in Moscow, on March 11, 2022.

No news on how Russian aggression has affected Slovak diplomats in Moscow

Both countries mutually expelled each other's diplomats.


11 h

Services and publications

Travel guides Bratislava College Online directory Investment guide e-Shop Rankings Career guide Subscription Monitoring Newsletter Travel podcast
Skryť Close ad