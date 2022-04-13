У Братиславі відкрили Україно-словацький дім

У центрі українці зможуть отримати психологічну та правову допомогу, прийти на майстер-клас з дітьми чи просто поговорити з волонтерами на хвилюючі теми свого життя в новій країні.

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Від сьогодні в районі Нове Місто офіційно почав працювати Україно-словацький громадський дім допомоги українцям, які через війну змушені були переїхати до Словаччини.

Центр відкрили спільними зусиллями волонтерської організації Україна-Словаччина SOS/ Sme Spolu та районом Нове Місто Братислави, яке й надало приміщення для цього центру.

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“Сьогодні ми відкрили українсько-словацький громадський будинок, щоб наші українські друзі себе почували справді як вдома. Останні тижні до Словаччини приїжають десятки тисяч біженців з України, вони тут залишаються жити і передбачаю, що саме мами з дітьми, які приїжджають, стануть частиною нашого населення. Тому питанням найближчого майбутнього для нас буде інтеграція українських біженців до нашої общини. Тому саме з відкриттям українського-словацького дому ми хочемо об'єднати українців та словаків”, - підкреслив староста району Рудольф Куси.

Психологічна допомога та тренінги

У центрі кожен українець зможе отримати психологічну допомогу, довідкову інформацію, правову допомогу та просто бесіду на хвилюючу тему. Також волонтери організовуватимуть різноманітні заходи для дітей, воркшопи, майстер-класи, для дорослих - семінари, тренінги, зустрічі. У планах - розпочати навчання словацької мови.

“Цей дім буде відкритий для всіх людей, для українців та словаків та тих, які б хотіли нас підтримувати чи допомагати і разом з нами також приносити користь Словаччині. Звісно, українці зараз потребують допомоги, але, разом з тим, багато з нас також може її дати комусь. Це приміщення нам в цьому дуже допоможе”, - зазначила координаторка центру Анна Швачка.

Відтак, сьогодні, 13 квітня, у центрі відбулась перша зустріч на тему життя в Братиславі: досвід мігранта. Спікерами були блогер Олександр Скориченко разом з волонтеркою Ганною Холодовою. На заході висвітлювались загальні теми щодо громадського транспорту, покупок, медицини, працевлаштування, системи освіти та інше. Для мам, які прийшли на зустріч з дітьми, у сусідній студії центру проходив дитячий майстер-клас з розпису Великоднього печива. Проводила захід арт-терапевт Наталія Ситник.

Найближчі заходи

Від 7 квітня щочетверга від 14.00 до 17.00 у центрі відбуватиметься психологічна терапія для українців, які вимушено залишили свій дім. Зустрічі проводитиме психологиня та психотерапевтка Жанна Шикунець. Мами можуть приходити з дітьми від 3 років, під час психотерапії з дітьми будуть волонтери. Форми роботи у групі: міні-лекції, запитання-відповідь, обговорення, практичні вправи. Кількість учасників у групі - до 12 осіб. Можна прийти на одну зустріч, а можна відвідувати щотижня. Все конфіденційно.

Завтра, 14 квітня, у центрі від 10:00 до 11:30 та 12:00 до 13:30 відбудуться Великодні майстер-класи з майстринею Оксаною Юрченко. Захід для дітей від 6-7 років

20 квітня з 14:00 до 16:00 відбудеться інформаційна зустріч з представниками посольства Великобританії. Програма британського уряду “Дім для українців”. попередній запис обов'язковий за телефонами: +421 911 201 889, +421 944 326 540.

Україно-словацький дім знаходиться за адресою: Ovručská 1663/5 Bratislava.

Години роботи: з 9:00 до 17.00. Також працюватимуть і в суботу.