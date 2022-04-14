Репутація Путіна падає серед словацького населення

Міністр оборони веде перемовини про закупівлю безпілотників. У Братиславі відкрився громадський центр для українців.

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This is the Ukrainian-language version of the Today in Slovakia news digest by The Slovak Spectator. See the English version here.

Доброго ранку. Словацькі новини відтепер доступні українською мовою. Сьогоднішній випуск «Актуальні новини» готовий. Прочитайте головні новини минулого дня менше ніж за п’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститиме посилання на наш англомовний контент.

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Президент Росії втрачає популярність у Словаччині

Підтримка президента Росії Володимира Путіна знизилася з 55 відсотків у березні 2021 року до 28 відсотків станом на сьогодні.

Про це йдеться в опитуванні агентства «Focus» для організації Globsec. Globsec регулярно вимірює геополітичні погляди людей, зокрема популярність деяких політиків.

При цьому майже 65 відсотків респондентів погодилися з твердженням, що президент Путін хоче відродити Російську імперію і тому є загрозою не лише для України, а й для інших держав.

Також дослідження показало, що у словацькому суспільстві посилилося сприйняття Росії як агресора. 66 відсотків респондентів вважають, що війна в Україні не була нічим спровокована, тому опір українців військовій агресії Росії є виправданим.

Росія також включила Словаччину до списку ворожих країн. При цьому невідомо, як російська агресія вплинула на роботу словацьких дипломатів у Москві. Попри те, що Кремль визнав Словаччину своїм ворогом, посол і його команда досі перебувають у Росії.

Саме ж посольство Словаччини не повідомило про будь-які обмеження належного функціонування, а Міністерство закордонних справ не заявило про можливі перешкоди роботі словацьких дипломатів.

Біженці з України

Opening of the Slovak-Ukrainian community centre in Bratislava (Source: TASR)

Братиславська міська частина Нове Место відкрила Україно-словацький дім у громадському центрі на вулиці Овручській. Новий простір є додатковим місцем для громадян України, які знайшли тимчасовий прихисток у Братиславі.

12 квітня словацько-український кордон перетнули понад 2 800 осіб. Загалом з початку війни кордон перетнули 326 997 осіб, а 66 616 звернулися за тимчасовим захистом у Словаччині. Фото дня

Кремниця стане першим словацьким містом з європейським будинком літератури, який прийме письменників і перекладачів з усього світу. Він буде відкритий у центрі міста центальної частини Словаччини, в історичному Будинку Зехентера.

The Zechenter's House in Kremnica will be turned into the European House of Literature. (Source: TASR)

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