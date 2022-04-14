Поради від коронавірусу під час Великодніх свят

Епідемічна ситуація щодо Covid-19 в Словаччині покращується, але все ще треба бути обережними.

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Майбутні Великодні свята відрізнятимуться від попередніх двох років. Більшість заходів проти пандемії було знято, хоча залишаються обов'язковими респіратори в приміщеннях та ізоляція людей, які захворіли на коронавірус.

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Епідеміологічна ситуація в країні поступово покращується, значну кількість громадян вакциновано, що підвищує рівень захисту від інфекції, повідомили в Управлінні охорони здоров’я. "Однак це не означає, що Covid не становить загрози для нашого суспільства", - сказав головний санітарний лікар Ян Мікас.

“Особливо невакциновані люди, якщо вони необережні, все ще знаходяться в зоні ризику, що їм доведеться звернутися за медичною допомогою або що їх стан потребуватиме госпіталізації”

Тому ÚVZ оприлюднив рекомендації, як безпечно провести канікули. Вони стверджують, що повністю вакциновані сім’ї та групи людей мають кращу перспективу на мирний Великдень.

Крім вакцинації, поради щодо безпечного Великодня:

Носіть респіратор у приміщенні, у місцях збору груп, на робочих зустрічах, що відбуваються перед відвідинами сім’ї, на релігійних масових заходах (в приміщенні та на відкритому повітрі), а також після повернення до робочого колективу після свят. Одягайте респіратор належним чином також під час подорожі до родини, коли ви перебуваєте в громадському транспорті, наприклад в автобусах або потягах.

Віддавайте перевагу свіжому повітрю під час відвідин та у вільний час. Якщо погода чи інша ситуація не дозволяють перебувати на вулиці, часто провітрюйте кімнату та стежте, щоб люди не збиралися в кімнаті без потоку повітря.

Якщо ви збираєтеся зустрітися з людьми старшого віку, хронічно хворими, вагітними жінками або іншими людьми, схильними до інфікування та серйозного розвитку захворювання, намагайтеся перед гостинами уникати відвідування ризикованих місць – особливо тих місць, де проживає більша кількість людей довгий час. Перед відвідуванням доцільно скористатися самотестами на коронавірус.

Нагадуємо, що під час Великодніх свят у Словаччині всі магазини та торгові центри будуть зачинені.