Як провести Великдень без ковіда

Кошицький металургійний завод, за повідомленнями, виставлено на продаж. Будьте готові до закритих магазинів під час великодніх свят.

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Поради для безпечного святкування Великодня

Святкування Великодня цього року значно відрізнятиметься від двох попередніх років, коли країна перебувала в режимі Covid-19 з різними обмеженнями.

Цього разу майже всі обмеження були зняті, за винятком тих, що стосуються масок та респіраторів FFP2, які, як і раніше, обов’язкові в інтер’єрі (включаючи магазини) та у громадському транспорті.

Незважаючи на те, що ситуація з пандемією, схоже, покращується, оскільки всі ключові показники знижуються, влада каже, що людям, як і раніше, необхідно бути обережними.

З огляду на це, Управління охорони здоров'я громадськості (ÚVZ) опублікувало рекомендації для безпечного проведення свят.

Вони включають носіння респіратора в приміщеннях, у місцях скупчення людей, на робочих зустрічах перед відвідуванням родини, на церковних службах, що проводяться як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, а також при поверненні до робочого колективу після свят.

За їхніми словами, люди також повинні проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі, якщо ситуація та погода дозволяють це зробити.

Плануючи зустрічі з людьми похилого віку, людьми з хронічними захворюваннями, вагітними жінками або іншими людьми, схильними до зараження та тяжкого перебігу захворювання, постарайтеся уникати ризикованих місць до візиту та по можливості пройти самотестування.

Підготуйтеся до зачинених магазинів

Shops will be open only on Saturday. (Source: SME)

Більшість магазинів у Словаччині буде закрито під час Великодніх свят, у тому числі магазини, які торгують продуктами, електронікою, одягом, косметикою та іншими товарами.

У 2017 році було прийнято закон, який зобов'язує закривати роздрібні магазини під час певних свят. Це означає, що вони будуть закриті у Страсну п'ятницю (15 квітня), Великодню неділю (17 квітня) та Великодній понеділок (18 квітня).

Деякі магазини можуть залишатися відкритими, наприклад, де покупців обслуговує тільки власник. Люди також зможуть придбати товари на автозаправках, в магазинах аеропортів, на залізничних та автобусних станціях. Аптеки, кафе та ресторани також можуть бути відкриті.

Біженці з України

Illustrative stock photo (Source: TASR)

3 308 людей з України перетнули кордон зі Словаччиною 13 квітня; 648 звернулися за тимчасовим захистом. Усього, з початку війни наприкінці лютого, кордон перетнули 330 305 біженців; з них 67 261 особа звернулась за тимчасовим захистом.

перетнули кордон зі Словаччиною 13 квітня; Усього, з початку війни наприкінці лютого, кордон перетнули 330 305 біженців; з них 67 261 особа звернулась за тимчасовим захистом. Кількість біженців з України, які знайшли роботу в Словаччині, за останній тиждень зросла більш ніж наполовину - до 4 102 осіб, повідомляє Міністерство праці. Більшість із них (більше третини), знайшли роботу у промисловості, а близько 8 відсотків – у сфері клінінгових послуг.

- до 4 102 осіб, повідомляє Міністерство праці. Більшість із них (більше третини), знайшли роботу у промисловості, а близько 8 відсотків – у сфері клінінгових послуг. В рамках ініціативи "Хто допоможе Україні" українським сім'ям буде направлено понад 220 тисяч євро. Гроші буде розподілено серед більш ніж 10 000 осіб.

Гроші буде розподілено серед більш ніж 10 000 осіб. Готовність мешканців Словаччини допомогти Україні залишилася на тому ж рівні, що й у перші дні війни. За даними останнього опитування, проведеного компанією MNFORCE, агентством Seesame та Словацькою академією наук, це тісно пов'язане зі ставленням людей до того, хто несе відповідальність за війну – люди, які звинувачують США та НАТО, менш охоче допомагають українцям фінансово або пропонують їм житло.

За даними останнього опитування, проведеного компанією MNFORCE, агентством Seesame та Словацькою академією наук, це тісно пов'язане зі ставленням людей до того, хто несе відповідальність за війну – люди, які звинувачують США та НАТО, менш охоче допомагають українцям фінансово або пропонують їм житло. Національний оператор поштового зв'язку Slovenská Pošta виплачуватиме державну соціальну допомогу біженцям з України, які отримали тимчасовий захист і звернулися за фінансовою підтримкою у період з 19 по 27 квітня. Найбільше грошей буде виплачено у Братиславському краї.

Фото дня

Словаччина готується до Великодня. Музей та культурний центр Південного Земпліна у Требишові минулої неділі організував захід, на якому всі охочі могли відвідати майстер-класи або купити вироби ручної роботи.

Репортаж дня

Ставлення жителів Словаччини до ЄС та національних інститутів досліджувалося під час останнього із серії регулярних опитувань наприкінці січня – на початку лютого. Дані останнього опитування Eurobarometer показали, що до початку війни в Україні близько третини мешканців Словаччини (35%) сприймали ЄС позитивно, а 26% негативно.

Результати Eurobarometer були оновлені в середині квітня, коли агентство Focus вивчило думку населення на ті самі теми. Його дані показали, що частка респондентів, які позитивно сприймають ЄС, збільшилася до 42 відсотків, тоді як негативне сприйняття також трохи зросло (до 27 відсотків), інші ж 30 відсотків ставляться до ЄС нейтрально.

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