Slovak Spectator пропонує основну інформацію, яку має знати іноземець, про структуру освітньої системи та можливості навчання в Словаччині.

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Питання: Як виглядає словацька система освіти?

Питання: Що робити, якщо я хочу віддати дитину в дитячий садок?

Питання: Які в мене є можливості, якщо я не хочу, щоб мої діти ходили до словацьких шкіл?

Питання: Які є варіанти для дітей, які не хочуть ходити в міжнародні школи?

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Питання: Коли учні початкової школи зазвичай починають вирішувати, яку середню школу вони хочуть відвідувати?

Питання: Коли вони складають вступні іспити і коли дізнаються, чи їх обрали?

Питання: Що робити, якщо я хочу навчатися в університеті і скільки це коштує?

Де я можу вивчити словацьку мову?

Які мої можливості перекваліфікуватися в Словаччині?

Питання: Як виглядає словацька система освіти?

Відповідь: Дошкільні заклади включають в себе ясла та дитячі садки. Ясла-садки забезпечують догляд за дітьми до трьох років, а дитячі садки закріплені за дітьми від трьох до шести років. Їх головна функція – піклуватися про дітей та підготувати їх до початкової школи.

Початкові школи забезпечують загальне, оздоровче та фізичне виховання, а також релігієзнавство. Початкова школа для дітей триває дев’ять років, а навчальна програма різниться, переважно, у старших класах. Початкова школа складається з дев’яти класів, з обов’язковим навчанням 10 років. Після закінчення початкових шкіл учні повинні подавати документи до середніх шкіл.

Середня шкільна освіта складається з трьох типів шкіл: гімназій, середніх спеціалізованих шкіл та середніх професійних шкіл. Абітурієнти повинні скласти вибіркові іспити для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів.

Середні школи, які називаються гімназіями, дають загальну середню освіту і готують учнів до навчання у вищих навчальних закладах. Навчання триває чотири-вісім років і завершується іспитом на матуру (основний екзамен).

Середні спеціалізовані школи готують учнів переважно до професій технічної та економічної сфери, дошкільної освіти, медичних ясел, образотворчого мистецтва та дизайну. Учні спеціалізованих шкіл повинні скласти іспит зрілості як із загальноосвітніх, так і зі спеціалізованих предметів.

Консерваторії надають освіту в таких галузях: музика, танці та драматичне мистецтво. Зазвичай для завершення освіти в консерваторії потрібно чотири роки.

Середні професійні школи готують учнів до різних професій і трудової діяльності, які можуть вимагати або не потребувати навчання та зрілості. Загальна та професійна секції передбачають освіту та підготовку. Навчання в цих школах займає від двох до чотирьох років.

Спеціальні школи використовують спеціальні освітні та навчальні методи та засоби для навчання учнів з розумовими, сенсорними або фізичними вадами.

Післясередня освіта: багато середніх професійних шкіл пропонують випускникам можливість продовжити навчання ще на два-три роки. Така форма навчання призводить до підвищення вже отриманої кваліфікації. Після закінчення випускники отримують сертифікат, який дає їм право стати спеціалістом у відповідній галузі.

Вищі навчальні заклади можна поділити на університети та коледжі залежно від характеру програми та обсягу виконуваної роботи. Університети та коледжі поділяються на державні, приватні та міжнародні установи.

Питання: Що робити, якщо я хочу віддати дитину в дитячий садок?

Відповідь: Люди, які хочуть віддати свою дитину в словацький дитячий садок, повинні виконати кілька умов. Зарахування відбувається в травні, а скільки часу триватиме (цілий місяць чи лише тиждень) залежить від дитсадків. Батькам необхідно принести заяву, яка містить підтвердження лікаря, що дитина може відвідувати садок.

Деякі садочки вимагають і інші документи, але про це потрібно дізнатись. Після подачі заяви дирекція закладу місяць вирішує, приймати дитину чи ні. Дитячі садки переважно приймають дітей за рік до того, як вони повинні почати відвідувати початкову школу, але це також залежить від наповнюваності. Є й приватні садочки, де простіше знайти місце для дитини, але плата вища.

У Братиславі також є двомовні та тримовні дитячі садки з англійською, іспанською, російською, німецькою та китайською мовами та англійські двомовні дитячі садки в Нітрі, Сенеці, Кошице, Пезінку, Банській Бистриці, Жиліні та Шаморіні.

Питання: Які в мене є можливості, якщо я не хочу, щоб мої діти ходили до словацьких шкіл?

Відповідь: У Словаччині є міжнародні школи, де вся освіта проводиться іноземною мовою. Однак вони є приватними, і батьки повинні сплачувати щорічне навчання

Питання: Які є варіанти для дітей, які не хочуть ходити в міжнародні школи?

Відповідь: Батьки, які не хочуть, щоб їхні діти відвідували міжнародні школи, можуть спробувати записати їх у двомовну школу. У Словаччині є кілька початкових (у Братиславі та Трнаві), але переважно середніх двомовних шкіл, у тому числі приватних та релігійних, які пропонують деякі предмети словацькою, та деякі іноземними мовами.

Найпоширенішим типом є двомовна гімназія, навчання в якій триває п’ять років. Вони відкриті для учнів восьмих або дев’ятих класів початкових класів, але абітурієнтам необхідно скласти вступні іспити. Протягом першого курсу учні зазвичай вивчають переважно іноземну мову, а потім здають іспити в кінці навчального року.

Питання: Коли учні початкової школи зазвичай починають вирішувати, яку середню школу вони хочуть відвідувати?

Відповідь: Це залежить від того, до якого типу школи вони хочуть подати документи. Ті, хто хочуть продовжити навчання в гімназії, здають вступні іспити в п’ятому класі. В іншому випадку вони можуть подавати документи в дев’ятому класі, останньому курсі початкової школи.

Кожен учень може подати документи до двох середніх шкіл. Початкові школи збиратимуть заявки від кожного учня, а потім надсилатимуть їх до старшої школи.

Питання: Коли вони складають вступні іспити і коли дізнаються, чи їх обрали?

Відповідь: У березні та квітні проходять тести на таланти. Інші вступні іспити проходять у травні. Результати відомі невдовзі; середня школа зазвичай публікує їх в Інтернеті, а також напише офіційний лист кожному абітурієнту.

Питання: Що робити, якщо я хочу навчатися в університеті і скільки це коштує?

Відповідь: За даними Міністерства освіти, наразі в Словаччині налічується 28 університетів і коледжів, які пропонують курси не словацькою мовою, переважно англійською. Проте іноземні студенти повинні платити за навчання, яке проводиться не на словацькій мові. Це випливає із закону про університети, прийнятого у 2002 році. Прайс-листи опубліковані на веб-сайтах університетів.

Питання: Де я можу вивчити словацьку мову?

Відповідь: Університет Коменського пропонує курси словацької мови для іноземців. Його Центр неперервної освіти щороку організовує Літній університет словацької мови та культури. Цільовими групами є іноземні абітурієнти, які зацікавлені у вивченні словацької мови, історії та культури.

Крім того, факультет мистецтв Університету Коменського також організовує літні курси для іноземців у рамках своєї літньої школи словацької мови та культури Studia Academica Slovaca. Його цільові групи – словаки та славісти за кордоном, працівники культури, менеджери, викладачі мов, перекладачі та всі, хто зацікавлений у вивченні словацької мови та культури. Також факультет пропонує вечірні курси словацької мови.

Іноземці також можуть вивчати мову онлайн на Slovake.eu, який є єдиним багатомовним безкоштовним веб-сайтом. Лекції зосереджуються на різних сферах і ситуаціях, а також пояснюють відмінності у вимові.

Про безкоштовні курси з вивчення словацької мови для українців ви можете прочитати за посиланням.

Питання: Які мої можливості перекваліфікуватися в Словаччині?

Відповідь: Курси перекваліфікації, метою яких є підвищення шансів людей знайти роботу, пропонують бюро праці, а також освітні агентства.

Бюро праці пропонують курси перекваліфікації лише для зареєстрованих шукачів роботи через проект RE-PAS. Шукачі роботи, яким важко знайти роботу за своєю професією, можуть подати заявку на курс, головна мета якого – отримати нові знання та навички з обраної професії. Однак шукачі роботи не можуть відвідувати той самий курс перекваліфікації протягом п’яти років після закінчення курсу. Усі витрати покриває бюро праці.

Освітні агенції мають ширшу пропозицію курсів перекваліфікації, але люди повинні оплачувати їх самостійно.