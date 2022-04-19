Ліцензії на торгівлю та ведення бізнесу в Словаччині

The Slovak Spectator пропонує вам найпоширеніші запитання щодо отримання торгової ліцензії та інших умов для іноземця, який планує вести бізнес у Словаччині.

Font size: A - | A + Comments disabled

Питання: Що мені потрібно, щоб здійснювати торгівлю в Словаччині?

Питання: Які види діяльності вважаються торгівлею?

Питання: Чи можу я, як іноземець, отримати ліцензію на торгівлю в Словаччині?

Питання: Чи можу я підписати трудовий договір, якщо мій вид на проживання був наданий з метою ведення бізнесу і навпаки?

Skryť Remove ad Article continues after video advertisement Skryť Remove ad Article continues after video advertisement

Питання: Чи можу я вести бізнес у Словаччині на підставі торгової ліцензії, виданої в іншій країні?

Питання: Який вид дозволу на проживання мені потрібен, щоб отримати ліцензію на торгівлю?

Питання: Куди я маю подати запит на отримання ліцензії на торгівлю?

Питання: Яким умовам мені потрібно відповідати, щоб мати право на отримання торгової ліцензії?

Питання: Які документи мені потрібні для отримання ліцензії на торгівлю?

Питання: Скільки коштує отримати ліцензію на торгівлю в Словаччині?

Питання: Що мені потрібно зробити після отримання ліцензії на торгівлю?

Питання: Де я можу зареєструватися для оплати медичноїго страхування і скільки я маю за нього заплатити?

Питання: Де мені зареєструватися для оплати соціального страхування і скільки я маю платити?

Питання: Чи повинні іноземці, які постійно проживають у Словаччині та ведуть бізнес у країні, подавати податкову декларацію та сплачувати податки в Словаччині?

Питання: Яких термінів повинні дотримуватися платники податків?

Питання: Які правила застосовуються, коли іноземці не мають постійного місця проживання в Словаччині, але ведуть тут бізнес?

Питання: Що мені потрібно, щоб здійснювати торгівлю в Словаччині?

Відповідь: Якщо ви збираєтеся вести бізнес у Словаччині, важливо отримати статус резидента, що дозволяє вам вести бізнес. Але не всі види резидентства дозволяють вести бізнес у Словаччині. Якщо ви маєте намір вести торгівлю, вам необхідно повідомити про це Управління з ліцензування торгівлі та відповідно отримати торгову ліцензію.

Ваша діяльність буде вважатися несанкціонованою, якщо ви систематично, самостійно, від свого імені, під власну відповідальність, з метою одержання прибутку, не маючи ліцензії на торгівлю, здійснюєте діяльність, що є предметом ремісничої, регульованої чи нерегульованої торгівлі. Штраф за несанкціоновану торгівлю становить від 1659 євро до 3319 євро.

Питання: Які види діяльності вважаються торгівлею?

Відповідь: Торгівля – це постійна систематична діяльність, яка здійснюється самостійно, на власну відповідальність, з метою отримання прибутку.

Закон не визначає, які види діяльності він визнає як торгівлю, але перелічує види діяльності, які НЕ вважаються торгівлею та регулюються законом про торгові ліцензії. Здебільшого це діяльність фрілансерів або діяльність, яка вимагає іншого дозволу, ніж звичайна ліцензія на торгівлю (наприклад, банківські чи медичні послуги). Це досить довгий список, який включає, наприклад, наступне:

Видання та розповсюдження літературних та інших творів;

Лікувальна діяльність;

Робота психологів, медичних працівників, ветеринарних лікарів, адвокатів, нотаріусів, патентних представників, виконавців, судових експертів, перекладачів, аудиторів, податкових консультантів, фінансових агентів та фінансових радників, посередників, уповноважених архітекторів, інженерів-будівельників, геодезів та картографів, реставратори пам’яток культури, соціальних працівників;

Діяльність банків та інших фінансових установ;

Постачальники небезпечних ігор;

Майнінг (пов'язане з криптовалютою);

Виробництво, транспорт, розподіл та постачання електроенергії, газу, моторного палива, нафти;

Сільське та лісове господарство;

Радіо- і телевізійне мовлення;

Поштові послуги;

Автомобільний транспорт, повітряний транспорт;

Торгівля продукцією оборонної промисловості;

Технічні перевірки та перевірки на викиди автотранспорту;

Екологічна оцінка та інші.

Питання: Чи можу я, як іноземець, отримати ліцензію на торгівлю в Словаччині?

Відповідь: Особа може здійснювати торгівлю в Словаччині з двома різними правовими статусами: або як словацька особа, або як іноземець. Загалом, кожен іноземець може вести торгівлю на тих самих умовах, як і кожен словак.

Питання: Чи можу я підписати трудовий договір, якщо мій вид на проживання був наданий з метою ведення бізнесу і навпаки?

Відповідь: Громадянин третьої країни не може укласти трудовий договір, якщо його/її дозвіл на проживання було надано з метою ведення бізнесу і він/вона вже має ліцензію на підприємницьку діяльність. Якщо іноземці зроблять це, їм потрібно призупинити дію ліцензії на підприємницьку діяльність та попросити змінити мету свого перебування в Словаччині на працевлаштування.

Те саме стосується, якщо іноземцю було надано дозвіл на проживання з метою працевлаштування. Якщо іноземці хочуть відкрити бізнес, їм потрібно попросити змінити мету перебування та розірвати трудовий договір. Новий вид на проживання буде надано в день припинення роботи.

Питання: Чи можу я вести бізнес у Словаччині на підставі торгової ліцензії, виданої в іншій країні?

Відповідь: Лише громадяни країни-члена ЄС/ЄЕЗ або Швейцарії іноді можуть надавати послуги на підставі торгової ліцензії, виданої в іншій державі-члені ЄС/ЄЕЗ. Часове надання буде визначатися відповідно до кількості, регулярності та тривалості послуг.

Питання: Який вид дозволу на проживання мені потрібен, щоб отримати ліцензію на торгівлю?

Відповідь: Ні громадянам ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії, ні громадянам країн, які не є членами ЄС/ЄЕЗ, для отримання ліцензії на торгівлю не потрібен дозвіл на проживання в Словаччині, окрім регульованих видів торгівлі та ремесел, для яких потрібне проживання в Словаччині. Однак громадянам, які не є членами ЄС/ЄЕЗ, потрібен дозвіл на проживання в Словаччині, якщо вони бажають вести свій бізнес на законних підставах. Громадяни ЄС/EHP та Швейцарії можуть почати вести бізнес одразу після отримання торгової ліцензії.

Громадяни, які не є членами ЄС/ЄЕЗ, можуть розпочати свій бізнес лише на підставі постійного або тимчасового проживання, наданого з метою ведення бізнесу, возз’єднання сім’ї, навчання, досліджень і розробок або тимчасового проживання, наданого на основі статусу словака, який проживає за кордоном, або особа з довгостроковим проживанням в іншій державі-члені ЄС. Крім того, іноземці з ЄС/ЄЕЗ та Швейцарії чи країн-членів ОЕСР зобов’язані зареєструватися в Комерційному реєстрі. Без цієї реєстрації право на ведення бізнесу в Словаччині не буде дозволено. Постійне або тимчасове проживання в Словаччині є життєво важливою умовою для реєстрації.

Питання: Куди я маю подати запит на отримання ліцензії на торгівлю?

Відповідь: Управління з ліцензування торгівлі видає ліцензії на торгівлю. Перший крок — повідомити офіс про свій намір займатися торгівлею. Ви можете зробити це особисто у вашому районному відділі ліцензування торгівлі за місцем вашого постійного проживання. Адреси офісів доступні на сайті МВС, пошук за регіонами (словацькою мовою) або в меню цього сайту праворуч. Тепер також можна попросити вашу торгову ліцензію онлайн на www.slovensko.sk

Портал електронного уряду, але це можуть зробити лише ті, хто має біометричні ID-картки.

Якщо особа не має постійного місця проживання, вона повинна звернутися до Управління ліцензування торгівлі в регіоні, де розташоване її місце діяльності.

Питання: Яким умовам мені потрібно відповідати, щоб мати право на отримання торгової ліцензії?

Відповідь: Заявник повинен:

мати вік від 18 років;

бути дієздатним;

не мати судимості. Це означає, що особа не засуджена за скоєння економічного злочину, злочину проти власності чи іншого умисно скоєного злочину, пов’язаного з підприємницькою діяльністю. У випадку юридичних осіб це стосується її статутних представників.

Є також деякі конкретні умови, які заявники повинні виконати, залежно від типу ліцензії на торгівлю:

ліцензія на вільну торгівлю – необхідно виконати три вищезазначені умови;

ліцензія на ремесло – заявники повинні мати сертифікат, виданий навчальним закладом, що підтверджує їх професійну кваліфікацію у обраному ремеслі;

фіксована ліцензія на торгівлю – абітурієнтам необхідно мати підтвердження професійної компетентності, набутої поза освітою.

Заявники повинні подати всі документи до відповідного офісу ліцензування торгівлі (особисто або в електронному вигляді). Офіс ліцензування торгівлі згодом перевіряє, чи відповідають заявники умовам та чи подали всі необхідні документи. Якщо все в порядку, через три дні після подання запиту та отримання витягу з судимості офіс видає довідку, що підтверджує ліцензію на торгівлю (Certificate of Trade Authorisation).

Фізичні особи також повинні повідомити про це своїм медичним страховикам протягом восьми днів після відкриття бізнесу (якщо ця особа ще не зареєстрована в системі обов’язкового медичного страхування в будь-якій з держав-членів ЄС, держави-члена Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації).

Питання: Які документи мені потрібні для отримання ліцензії на торгівлю?

Відповідь: Як для фізичних, так і для юридичних осіб-заявників необхідно заповнити форму. Для фізичних осіб необхідно вказати персональні дані, адресу проживання, місце діяльності (якщо вона відрізняється від адреси проживання), а також фірмове найменування їх медичного страхування.

Фізичні особи з постійним місцем проживання в Словаччині повинні довести свою бездоганність, надавши витяг із судимостей Генеральної прокуратури. Для іноземців необхідний витяг з судимостей, виданий на батьківщині. Якщо їхня країна не видає такий запис, заявники повинні подати рівний документ, виданий відповідним судом або адміністративним органом. Документи не можуть бути старші трьох місяців і мають бути перекладені словацькою мовою.

Заявникам також необхідно подати довідку, яка дозволяє їм користуватися нерухомістю, на якій вони будуть здійснювати бізнес (якщо адреса відрізняється від адреси постійного проживання).

Що стосується ліцензій на ремесло та фіксовану торгівлю, заявники також повинні подати сертифікат, що підтверджує їх професійну компетентність для ведення бізнесу.

Що стосується юридичних осіб, то їм необхідно заповнити фірмове найменування, організаційно-правову форму та місце проживання, а також інформацію про статутний орган.

Частиною заяви є також завірена копія договору або установчого документа, а також документи, необхідні для внесення компанії до реєстру підприємств.

При подачі онлайн-заявки через www.slovensko.sk, заявникам необхідно заповнити електронну форму, яка вимагає таких самих даних, як і паперова. Заявники, однак, повинні підписати його електронним підписом, для чого їм потрібна ідентифікаційна картка з електронним чіпом.

Заявники також додають відскановані документи (формати .pdf, .tiff, .rtf), які такі ж, як і у паперових бланках, та підписані електронним підписом.

Питання: Скільки коштує отримати ліцензію на торгівлю в Словаччині?

Відповідь: Заявник, який звертається до органів торгівлі особисто, повинен заплатити 5 євро, щоб отримати сертифікат на вільну торгівлю, і 15 євро за ліцензію на ремесло та фіксовану торгівлю. Це можна оплатити за допомогою електронної податкової марки, готівкою, грошовим переказом або банківським транспортом.

У разі електронного подання на www.slovensko.sk сертифікат видається безкоштовно щодо ліцензій вільної торгівлі, та за 7,50 євро у випадку ліцензій на ремісничу та фіксовану торгівлю.

Питання: Що мені потрібно зробити після отримання ліцензії на торгівлю?

Відповідь: Ваші обов'язки після отримання торгової ліцензії залежать від країни громадянства. Тільки іноземні громадяни, які постійно проживають за межами країн-членів ЄС/ЄЕЗ/ОЕСР або Швейцарії, зобов’язані зареєструватися в Комерційному реєстрі. Якщо ви не є громадянином ЄС/ЄЕЗ і вам надано тимчасове місце проживання або ви не маєте місця проживання в Словаччині, ви повинні зареєструватися в Комерційному реєстрі після отримання ліцензії на торгівлю (або після отримання дозволу на тимчасове проживання). У таких випадках Ви можете розпочати діяльність з дня внесення до Комерційного реєстру. Реєстрація в комерційному реєстрі не потрібна, якщо ви маєте постійне місце проживання в державі-члені ЄС/ЄЕЗ/ОЕСР або Швейцарії.

Ваша реєстрація в Страховику громадського здоров’я та Податковій службі буде здійснена безпосередньо Офісом торгівлі, якщо ви також заповните додатки до офіційної форми заяви. Ваш обов’язок сплачувати внески на медичне страхування настає з першого дня вашої одноосібної торгівлі. Згодом, протягом 8 робочих днів після виникнення цього зобов’язання, ви зобов’язані повідомити свого Медичного страховика про суму авансових платежів.

Обов’язок реєстрації в Агенції соціального страхування не виникає протягом першого року діяльності ФОП (наступні роки залежить від розміру вашого доходу). Однак ви маєте право зареєструватися і сплачувати внесок добровільно.

Питання: Де я можу зареєструватися для оплати медичного страхування і скільки я маю за нього заплатити?

Відповідь: Ви можете бути зареєстровані в одній із державних страхових компаній безпосередньо в Офісі торгової ліцензії. У Словаччині є три державні медичні страхові компанії (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union zdravotná poisťovňa), з яких ви можете вибрати одну відповідно до ваших уподобань. Мінімальна ставка для фізичних осіб на даний момент становить 76,44 євро в 2021 році (79,31 євро в 2022 році).

Питання: Де мені зареєструватися для оплати соціального страхування і скільки я маю платити?

Відповідь: Ваш обов’язок сплачувати соціальне страхування залежить від доходу, отриманого за певний календарний рік. Це зобов’язання виникає з року, наступного за календарним роком, у якому ваш дохід досягає необхідного ліміту (зараз 6 552 євро, у 2022 році він становитиме 6 798 євро). Якщо ваш дохід у певному календарному році досягає цієї межі, ви зобов’язані розпочати сплату соціального страхування з 1 липня наступного року, а також до 9 липня зареєструватися як ФОП в Агентстві соціального страхування.

Питання: Чи повинні іноземці, які постійно проживають у Словаччині та ведуть бізнес у країні, подавати податкову декларацію та сплачувати податки в Словаччині?

Відповідь: По-перше, необхідно розрізняти, чи є платники податків податковими резидентами Словаччини, чи ні. Податкові резиденти Словаччини, які повинні сплачувати податки з усіх своїх доходів тут, є фізичними особами з постійним місцем проживання в Словаччині або тими, хто зазвичай тут проживає. Закон передбачає, що такі люди повинні сплачувати податки в Словаччині з доходів, отриманих як на території країни, так і за її межами.

Оскільки одна і та ж особа може вважатися податковим резидентом іншої країни (якщо ця держава має подібне законодавство), застосовується міжнародна угода про запобігання подвійному оподаткуванню. На підставі цієї угоди встановлюється податкове резидентство.

Якщо Словаччина є остаточним податковим резидентом, усі люди, які мають постійне місце проживання або зазвичай проживають в країні та ведуть тут бізнес (також на підставі ліцензії на торгівлю), повинні сплачувати тут податки, як з доходів, отриманих у Словаччині, так і за кордоном.

Якщо в міжнародній угоді зазначено, що особа не є резидентом Словаччини (навіть якщо вона має постійне місце проживання і веде тут бізнес), їй потрібно платити лише за свій дохід, отриманий у Словаччині.

Якщо іноземець походить з країни, яка не підписала таку угоду зі Словаччиною, податкове резидентство встановлюється лише на підставі словацького законодавства.

Питання: Яких термінів повинні дотримуватися платники податків?

Відповідь: До 31 березня кожен має подати податкову декларацію за минулий рік. Однак існують деякі винятки, коли термін може бути перенесений:

податкові резиденти можуть продовжити строк на три місяці або на шість місяців у разі отримання ними доходу з-за кордону;

не податкові резиденти можуть продовжити його лише на три місяці.

Питання: Які правила застосовуються, коли іноземці не мають постійного місця проживання в Словаччині, але ведуть тут бізнес?

Відповідь: Якщо в міжнародній угоді зазначено, що особа не є податковим резидентом у Словаччині, а в іншій державі, що її підписали, вона сплачує податки лише зі словацького доходу.

Якщо не податкові резиденти здійснюють бізнес на підставі словацької ліцензії на торгівлю:

вони повинні стати на облік у відповідної податкової особи, призначеної податковим органом;

та подати податкову декларацію з доходами зі Словаччини.

Неподаткові резиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність у Словаччині на підставі ліцензії на торгівлю, виданої за кордоном, повинні сплачувати податки, лише якщо вони мають постійне комерційне приміщення в Словаччині. Якщо вони не мають таких приміщень, їхні доходи не оподатковуються відповідно до словацького законодавства.