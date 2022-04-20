Демократичні країни мають по максимуму допомагати Україні – словацький прем'єр

Словаччина – єдина країна ЄС, де викиди вуглекислих газів у 2021 році перевищили допандемічні показники. Фракція ультраправих припинила своє існування у парламенті.

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Прем'єр-міністр прокоментував передачу С-300 Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер у телевізійних новинах CNN прокоментував передачу зенітно-ракетної системи С-300 Україні та інші форми допомоги.

Демократичні країни не повинні боятися Росії і мають по максимуму допомагати Україні, яка вже понад 50 днів протистоїть російському вторгненню. Про це сказав Хеґер в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 15 квітня.

Крім того, він згадував плани щодо зниження залежності Словаччини від російських енергоносіїв.

"Ми знаємо, що Росія [...] дійсно намагається зруйнувати єдність демократичного світу, і ми не можемо цього допустити", - сказав Хегер в інтерв'ю CNN. "Ми не повинні боятися, ми маємо бути сміливими і дивитися в обличчя небезпеці, і допомагати Україні, наскільки це можливо".

Він додав, що в інтересах Словаччини - допомагати Україні виграти війну та вивести російські війська з української території, наголосивши, що Україна є сусідом Словаччини і що дві країни мають дуже тісні контакти.

Словаччина випустила більше викидів в атмосферу ніж до пандемії

У 2021 році у Словаччині виросли парникові гази. (Джерело: Sme) (Source: SME)

У 2021 році виробництво парникових газів у Європі було нижчим, ніж у допандемічні часи. Однак це не стосується Словаччини.

Словаччина була єдиною країною ЄС, де загальний обсяг викидів перевищив допандемічний рівень за даними аналітиків Національного банку Словаччини (НБС), центрального банку країни.

Основною причиною стало збільшення виробництва на східних словацьких металургійних заводах, U.S. Steel Košice та його дочірній компанії Ferroenergy.

Якщо не брати до уваги показники двох виробників металів, викиди у Словаччині знизилися б майже на 5 відсотків порівняно з 2019 роком.

Біженці з України

18 квітня словацько-український кордон перетнули 2 454 особи, 163 особи звернулися за тимчасовим захистом. Загальна кількість біженців з початку війни становить 344 088 осіб, 68 361 особа звернулась за тимчасовим захистом.

Близько 500 солдатів щодня допомагають на словацько-українському кордоні. Деякі працюють безпосередньо на кордоні та прикордонних переходах, інші виконують допоміжні завдання.

Поліцейські Тренчина розпочали кримінальне розслідування у справі про псування майна. Невідомий зловмисник намалював літеру Z на українському автомобілі. Тренчанська поліція розшукує злочинця.

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The manor house in Tajná, which is owned by the Labour Ministry, is on sale. (Source: Miriam Hojčušová/My Nitra)

Садиба в селі Тайна, неподалік Нітри, знову виставлена на продаж. Національна пам'ятка культури, яка майже 60 років служила домом для сиріт, виставлена урядом на аукціон.

Репортаж дня

«Ці переживання дійсно сильні – той факт, що ви перевозите на стільки відчайдушну сім’ю, що вони сідають у машину з незнайомими людьми і дозволяють відвезти їх невідомо куди з усім їхнім майном, запакованим у шість сумок, в надії на краще життя, наповнює мене сумом, але також радістю, тому що ми можемо допомогти хоча б трохи покращити їхнє становище».

Так Петро Гавлак описує свій волонтерський досвід.

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