Як українцям знайти роботу в Словаччині: посібник

Немає значення чи ви переїхали давно, чи були змушені приїхати недавно, цей посібник пояснить як і де знайти роботу.

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Авторка працює на Kickresume, текст спочатку був опублікований у блозі.

З початку війни в Україні мільйони людей були змушені покинути свої домівки, роботи, тобто ті місця, де ще донедавна вони почували себе в безпеці.

Сусідня країна Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, однією з перших країн почала допомогати українцям у пошуку тимчасового прихистку чи роботи.

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У посібнику ви знайдете інформацію щодо недержавних організацій та державних органів, які допомагають з пошуками житла й роботи.

Ви зрозумієте, як подати заявку на роботу, скласти резюме і супровідний лист відповідно до словацьких стандартів, аби у підсумку знайти бажане.

Організації Словаччини, котрі допомагають українським біженцям

Передусім варто наголосити, що якщо ви є біженцем з України й потребуєте притулок, медичну, психологічну чи матеріальну допомогу, ви маєте право отримати таку підтримку в країнах ЄС.

Волонтери надають допомогу на кордонах та головних залізничних вокзалах. Тут вам допоможуть з реєстрацією й заповненням необхідних документів.

Більш детальна інформація за посиланнями внизу:

Українцям, які шукають притулку в Словаччині, надають допомогу як недержавні, так і урядові організації.

Офіційні державні установи, що надають допомогу біженцям з України:

Районні відділення (контактні пункти).

Міністерство внутрішніх справ в СР. Попри інші ініціативи, Міністерство також відкрило дві гарячі лінії для допомоги українським біженцям в Словаччині українською мовою. Дзвонити можна також з України: +421 513 816 111, +421 259 765 111.

Серед найбільших недержавних організацій, що допомагають українцям в Словаччині є:

Človek v ohrození. За посиланням можна заповнити анкету, якщо потрібна будь-яка допомога.

Sme spolu. Організація, яка допомагає з пошуком житла.

Kto pomôže Ukrajine. Ця ініціатива об’єднує декілька неурядових організацій і пропонує комплексну допомогу біженцям: пошук житла, психологічну та юридичну допомогу.

Mareena. Інтегруватися в культуру іншої країни допоможе неурядова організація Mareena. Мовні курси, програма культурної інклюзії, а також путівник, де можна знайти необхідну інформацію після прибуття до Словаччини.

Проживання в Словаччині та законодавство

Віза і дозвіл на роботу

Після перетину кордону Словаччини, у вас є право перебувати тут 90 днів на основі безвізового перебування.Однак ви не маєте права працювати і у вас не буде медичного страхування під час перебування тут.

Якщо ви хочете залишитися в Словаччині на триваліший період, вам потрібно просити тимчасовий притулок.

Це означає, що протягом 1 року ви маєте право на дозвіл на проживання і роботу, а також на медичне обслуговування та освіту для дітей у всіх країнах-членах Європейського Союзу.

Заявку можна подати при перетині кордону у таких центрах, як:

Гуменне: Chemlonská 7

Михайлівці: Športová 31

Нітра: Akademická 4

Братислава: Bottova 7

або будь-який найближчий центр поліції у справах іноземних громадян (наприклад Братислава, Тренчин, Жиліна, Банська Бистриця, Ружомберок або Рімавська Собота). Неповнолітні особи повинні бути присутніми під час подачі.

Альтернативно, ви можете подати заяву про статус біженця. Однак така заявка опрацьовується довше і період її розгляду може тривати до 6 місяців.

Зобовʼязання після перетину кордону

Після вʼїзду в Словаччину, про це необхідно повідомити протягом трьох робочих днів.

Ви можете повідомити свою адресу у відповідному відділі зовнішньої поліції (за адресою проживання). Ви можете зробити це особисто або поштою.

У звʼязку із теперішньою ситуацією, рекомендовано відправити такий репорт поштою, оскільки поліція у справах іноземних громадян наразі опрацьовує заявки повʼязані з тимчасовим прихистком.

Форму можна завантажити за цим посиланням.

У випадку, якщо ви проживаєте в готелі чи хостелі, постачальник житла повинен заповнити цю форму за вас.

Загальне: ринок праці в Словаччині

Словаччина, як країна-член Європейського Союзу, належить до найбільш розвинутих країн світу.

Економіка є помірною й добре функціонуючою, яка зростає швидкими темпами.

У Словаччині більшість людей працюють у сфері виробництва, аграрної культури й сфері послуг.

ІТ бізнес у Словаччині також має сильне підґрунтя.

До початку пандемії, туризм лідирував серед сфер, що стрімко розвивалися. Пандемія внесла свої корективи, що сильно позначилося на ринку праці.

Однак, у 2021, Profesia.sk, яка є найбільшим пошуковиком роботи в країні, досягла піку у кількості опублікованих вакансій на претендента.

Затребувані професії в Словаччині

Відновлення роботи закладів після третьої хвилі пандемії призвело до більшої затребуваності працівників в індустрії гостинності.

Є нагальна потреба й в спеціалізованих медичних працівниках.

Найбільш стабільний попит на:

ІТ-спеціалістів

бухгалтерів

прибиральників

водіїв

Регіони Словаччини з найвищим показником вакансій

Загалом, більшість вакансій з вищою заробітною платою доступні на Заході країни. У Східній частині Республіки робота траплятиметься рідше.

Нижче представлений список в регіонах міст з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Усі вони розташовані на заході Словаччини: Братислава, Трнава, Нітра, Тренчин.

Чи легко знайти роботу в Словаччині, якщо ти українець?

Відповідь залежатиме від місця, де ви шукатимете роботу, ваших професійних якостей, а також від мовного барʼєру.

Спершу, кількість носіїв української мови, які шукають роботу в Словаччині, різко зросла у лютому, 2022 (на 130%). Такі дані були зафіксовані ще до російського вторгнення.

Таким чином, кількість українських робітників в Словаччині зростатиме протягом весни, 2022. Навіть до цього, кількість українських працівників у Словаччині складала міцну основу.

З іншого боку, наприкінці 2021, вакансій в Словаччині було більше ніж 17,000. В 2021 році, понад 8,000 опублікованих вакансій не потребували знання словацької.

Такий аналіз доводить, що можливість обирати є.

До вашої уваги список вакансій, які не вимагають високої кваліфікації, а також де мовний барʼєр не становитиме проблеми:

працівник кухні й ресторану;

сезонний працівник;

будівельник;

водій;

покоївка;

працівник складу;

працівник роздрібної торгівлі;

сфера клінінгових послуг;

працівник соціальних служб;

та інші роботи в галузі туризму, гастрономії, гостинності, транспорту чи логістики.

Для українців також створюються спеціальні позиції, а саме:

україномовні рекрутери до рекрутерської агенції;

координатор зі знанням української мови;

член команди, що зустрічатиме на кордоні;

До того ж, є індустрії в яких знайти роботу для кваліфікованого працівника не становить труднощів.

Наприклад, ІТ-бізнес у Словаччині стрімко розвивається (особливо це стосується Братислави), і для спеціаліста ІТ робота тут завжди знайдеться. Словацька мова не є обовʼязковою у цій сфері, проте заробітні плати в цьому сегменті вище середнього.

Якщо брати до уваги сфери, що вимагають певної кваліфікації, то сфера медицини має досвід працевлаштування лікарів з України безпосередньо в нашій країні.

Ось кілька кваліфікаційних пропозицій для тих, хто володіє англійською:

ІТ спеціаліст;

інженер-програміст;

інженер даних;

офісний помічник;

підтримка клієнтів;

спеціаліст з контенту;

робота в галузі охорони здоров’я.

Важливим фактором котрий впливає на те, як легко українцю вдасться знайти роботу в Словаччині, буде регіон, в якому здійснюватимуться такі пошуки.

Загалом окремі регіони на південному сході країни мають чимало проблем повʼязані з безробіттям.

Наприклад, в місті Рімавська Собота безробіття сягає двадцяти відсотків. Тому податися на пошуки роботи до цього регіону буде ідеєю не з найкращих.

Інакше кажучи, зосередьте свою увагу на регіонах з високим відсотком пропозицій роботи, особливо там, де ці сфери процвітають. Саме такі сфери ми перерахуємо в наступному розділі.

Зрештою, не варто недооцінювати рівень солідарності народу Словаччини з народом України, адже багато компаній активно допомагають.

Чимало позицій ініційовані саме для біженців з України, тому не проґав свій шанс!

Популярні міста для роботи в Словаччині

Словацькі міста відомі відомі їхньою процвітаючою економікою та кількістю вакансій. Твоя черга обирати, що підходить саме тобі:

Братислава. Столиця Словаччини. Низький рівень безробіття з найвищими заробітними платами. Тут з легкістю можна знайти роботу в ІТ-бізнесі, менеджменті, індустрії гостинності чи маркетингу. На околицях міста знаходиться завод Volkswagen, який працевлаштовує тисячі людей. Для людей зі знанням англійської наймають на роботу такі міжнародні компанії як IBM. Та все ж є й ложка дьогтю в цій бочці меду, адже проживання тут коштуватиме куди більше, ніж в інших частинах країни.

Кошице. Друге найбільше місто в Словаччині. Розташоване на сході Словаччини та відносно близько до українського кордону. Багато людей з цього регіону працюють на сталеливарному заводі U.S. Steel Košice. Ви також досить швидко можете знайти роботу в сфері послуг, роздрібної торгівлі або гостинності. До того ж, проживання в Кошице куди нижче у порівнянні з Братиславою.

Нітра, Трнава, Тренчин. Ці три відносно невеликі міста розташовані на Заході країни. В кожному з них рівень зайнятості є досить високим. Знайти роботу можна в багатьох галузях, у тому числі в сільськогосподарській, електротехнологічній або в індустрії гостинності.

Банська Бистриця. Місто, яке розташоване в серці Словаччини, відоме своїми рекордно низький рівень безробіття. Знайти роботу можна в таких галузях, як автомобільна промисловість, енергетична галузь чи гірничодобувна промисловість.

Жиліна. В гірському Північному регіоні працюють тисячі робітників на автозаводі KIA. Крім того, тут також працюють у деревообробній промисловості, індустрії моди.

Після пандемії з’являється все більше віддалених вакансій. Тож працювати в компанії в Братиславі й при тому залишитися в іншому місті є також однією з можливостей.

Як подати заявку на роботу в Словаччині для українців

Знайти роботу в Словаччині мало чим відрізняється від подачі заявки на роботу в будь-якій іншій країні Європейського Союзу.

У звяʼзку з виключеннями, які стали дійсними після введення воєнного стану в Україні, цей процес виглядатиме простіше.

Пошук роботи онлайн: Користуйтеся пошуковиками, наприклад Profesia.sk. Звертайтеся за допомогою: якщо є можливість контактувати неурядові організації чи будь-які державні установи — спробуйте скористатися і їхньою допомогою. Рекомендації: якщо у вас є рідні чи друзі, які вже живуть у Словаччині, їхня допомога не буде зайвою у пошуках роботи. Зазвичай, це найпростіший спосіб знайти роботу послуговуючись вже наявними контактами користуючись принципом з уст в уста. Уважно перечитуйте інструкції: як тільки знайшлася вакансія до вподоби, ознайомтеся з інструкцією й дотримуйтеся її. Пристосуйте своє резюме та супровідний лист до словацьких стандартів: подумайте про вимоги до формату та мови. Якщо ви не впевнені, як це зробити, ми пояснимо це в розділі нижче. Подайте заявку та додайте резюме та супровідний лист: Деякі українці мають звичку подавати лише одну заявку на роботу за раз і чекати відповідь. Якщо впізнаєте себе, ми радимо вам скористатися іншим підходом. У Словаччині звичайною практикою є подавати заявки на кілька вакансій, ходити на співбесіди до різних компаній одночасно і таким чином обирати, яка підходить найкраще. Тому радимо не вагатись і подавати заявку на декілька позицій одночасно.

Також не забудьте прикріпити документи — або до електронного листа вашому потенцйному роботодавцю, або завантажте їх у свій профіль на порталах для пошуку роботи.

Резюме і супровідний лист словацькою

Зазвичай, під час пошуків роботи в Словаччині, вас запитуватимуть надіслати як резюме, так і супровідний лист.

Та все ж достеменність цього твердження залежатиме від специфіки роботи, особливо в нинішніх умовах для більшості компаній, ймовірно, резюме буде достатньо.

Кілька порад як адаптувати своє резюме до словацьких стандартів:

Поради для резюме

Спробуйте скласти його словацькою мовою: швидше за все, більшість вакансій вимагатимуть резюме словацькою. Крім того, такий підхід проявить ваше бажання вчитися новому.

Підготуйте резюме й англійською: це плюс, особливо якщо ви претендуєте на роботу в міжнародну компанію.

Дотримуйтесь хронологічного формату резюме: такий формат резюме у Словаччині є найбільш використовуваний. Працюючи в цьому форматі, досвід роботи й освіта вказуються в хронологічному порядку, тобто досвід з останньої роботи в такому випадку повинен бути вгорі.

Додайте фотографію до вашого резюме: такий підхід — звичайна практика в Словаччині, проте останнє слово завжди за вами.

Дотримуйтеся чіткого розподілу між розділами резюме: наприклад, досвід роботи, освіта, навички тощо.

Організуйте розділи свого резюме правильно: спочатку вкажіть свою контактну інформацію, а потім додайте досвід роботи, навички й освіту.

Спробуйте скористатися шаблоном для резюме: це зробить ваше резюме візуально привабливим, а також допоможе визначити правильний порядок розділів. Найголовніше, це зекономить вам час.

Рекомендована структура для резюме:

Контактні деталі: вкажіть імʼя та прізвище, електронну адресу й номер телефону. Якщо у вас ще немає стабільної адреси проживання, це не проблема. Пропустіть цю деталь і вкажіть лише свою адресу електронної пошти.

Підсумок резюме: свій досвід підсумуйте 3–4 пунктами, вказавши галузь спеціалізації, ваші основні навички або досягнення. За бажанням також можна вказати й те, що ви були змушені переїхати.

Досвід роботи: згадайте ваші основні досягнення й опис попередньої роботи, адже таким чином потенційний словацький роботодавець зможе більше дізнатися про ваше останнє працевлаштування та обовʼязки.

Навички: виберіть відповідні навички та розподіліть їх на кілька підрозділів, як-от навички роботи з комп’ютером, мʼякі навички та інші.

Освіта: якщо ви досвідчений професіонал, вкажіть лише вищий ступінь, назву університету, напрямок навчання та рік випуску. Якщо ви студент/випускник, додайте більше інформації, як-от стажування чи відповідні курсові роботи.

Інші розділи резюме: не вагайтеся додавати інші розділи резюме, як-от волонтерство, сертифікати, мови, публікації, хобі чи посилання.

Супровідний лист: поради

Поєднайте дизайн супровідного листа зі своїм резюме: це справить чудове перше враження.

Нехай він буде коротшим за одну сторінку.

Вкажіть й те, що ви були змушені переїхати: у супровідному листі ви маєте можливість розповісти свою історію.

Більше контексту, який не був доречним в резюме: наприклад, якщо ви закінчили престижний університет в Україні, не обовʼязково, що ваш працедавець знатиме цей факт, в такому разі у вас є можливість це пояснити.

Рекомендована структура для супровідного листа:

Дата й контактна інформація: вкажіть свої контактні дані, такі як імʼя, адресу електронної пошти, номер телефону. Додайте інформацію про компанію, а саме: назву, відділ й адресу.

Заголовк: використовуйте числа, запитання чи цікаві прикметники. Щось на кшталт «5 способів, як я можу допомогти вам покращити маркетинг вашої компанії».

Персоналізуйте привітання: більшість вакансій на Profesia.sk вказують контактну особу. Якщо вам не вдалося знайти цю інформацію, використовуйте «Dear Sir/Madam» (англійською) або «Vážená pani/Vážený pán» (словацькою).

1-й абзац: Вступ. Використайте цей розділ, щоб представитися й пояснити, чому ви хотіли б отримати цю роботу. Тут можна згадати, що ви були змушені переїхати.

2-й абзац: Чому, на вашу думку, ви підходите на цю вакансію. Напишіть короткий підсумок своєї кар’єри і навичок, спробуйте адаптувати його відповідно до потреб компанії.

3-й абзац: Чому компанія ідеально підходить для вас. Дайте їм зрозуміти, чому саме вони вас зацікавили.

Завершальний абзац: підготуйте сильне завершення і повторіть, чому саме ви чудово підходите для цієї роботи.

Підпис: користуйтеся стандартними підписом, як «З повагою» (англійською) або «S pozdravom» (словацькою).

Якщо ви все ще не впевнені як професійно скласти резюме чи супровідний лист, ви можете переглянути наші зразки. Більшість з них складені англійською мовою.

Або ознайомтеся з нашим посібником для резюме чи супровідного листа. Усю допоміжну інформацію можна знайти за цими посиланнями.

Словацькі пошуковики роботи

Де найкраще шукати роботу? Бе сумніву, в інтернеті. Але потрібно знати, де саме.

Особливо, якщо ви іноземець і шукаєте роботу яка не вимагає знання місцевої мови.

Profesia.sk є найбільшою системою пошуку роботи в Словаччині. Більшість пропозицій орієнтовані на людей зі знанням словацької мови, тому звертайте увагу на український прапор. Ним роботодавці відзначають пропозиції, які підходять для українців, які намагаються знайти роботу в Словаччині.

Kariera.sk. Цей популярний словацький пошуковик пропонує широкий вибір вакансій, які ви можете відфільтрувати на основі вашого місцезнаходження та очікуваної зарплати. У них також є українська секція.

Jooble.org міжнародний пошуковик з філією у Словаччині. Іноземцям тут досить легко знайти роботу.

LinkedIn. Не радимо нехтувати й цим пошуковиком, особливо якщо ви шукаєте роботу в ролі іноземця. Багато корпорацій, що шукають інтернаціональних працівників, розміщують тут свої пропозиції.

Загальні показники зайнятості в Словаччині

В середньому, тривалість робочого тижня в Словаччині становить 40 годин.

Працівник має право щонайменше на 30 хвилин перерви, якщо він працює довше, ніж шість годин на день.

Щонайменше 12 годин перерви повинно бути між робочими змінами.

Протягом робочого тижня працівник повинен мати відпочинок не менше двох днів поспіль.

4 тижні/на рік — це типовий термін оплачуваної відпустки в Словаччині.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити своїх працівників харчуванням і покрити не менше 55% цих витрат.

Заробітна плата в Словаччині

Якщо порівнювати з українським ринком праці, то середня та мінімальна заробітна плата є вищими в Словаччині.

Мінімальна заробітна плата в Словаччині становить 646 євро/місяць або 3,71 євро/год.

Середня заробітна плата в Словаччині становить 1211 євро на місяць.

У Словаччині лише 10% людей заробляють більше, ніж 1,917 євро/місяць.

Існує чіткий поділ між зарплатами в Братиславі й інших містах Словаччини.

Найвища середня зарплата в Братиславському регіоні — 1,500 євро/місяць. Однак тут висока зарплата поєднується з вищими витратами на житло.

Натомість найнижча середня зарплата у Пряшеві. Регіон знаходиться у Східній частині Словаччини. Середньостатистична людина заробляє трохи менше 1000 євро на місяць. Тим не менш, послуги та оренда тут значно дешевші.

Волонтерська робота для українців в Словаччині

Окрім регулярної роботи ви б також хотіли допомагати волонтерством у звяʼзку із ситуацією?

Українсько- та російськомовні носії наразі є найбільш затребуваними на кордоні та в різних волонтерських центрах країни.

Ви можете допомогти приймати українців, які тікають від війни і не розмовляють іншими мовами.

Цікаво? Тоді реєструйтеся волонтером заповнивши, для прикладу, цю анкету.