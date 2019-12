Glossary: It is not an easy decision to report corruption

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions published as part of the Spectator College.

Corruption is one of the topics Spectacular College has covered(Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Corruption starts with an individual" and "Football officials convicted of sports corruption in Slovakia", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

administration – správa (niečoho), vedenie, riadenie

bargain – jednanie, vyjednávanie

bribery – úplatkárstvo, podplácanie

conduct – postup, konanie, vykonávanie

convict – odsúdenec, usvedčený

corruption – korupcia

crucial – kľúčové, kritické

demand – požiadavka, dopyt

detriment – škoda, ujma

disclose – odhaliť, zverejniť

dishonest – nečestný

downside –negatívna/ temná stránka

election – voľby

entitled – oprávnený

file – spis, súbor

fraudulent – podvodný, nečestný

gratification – radosť, uspokojenie

gratitude – vďačnosť

happening – udalosť, stretnutie

identify with – stotožniť sa s

leak – uniknúť

legitimate – zákonný, oprávnený

lenient – mierny

maintenance – údržba, obsluha

media spin – v tomto prípade istá forma propagandy,

podávanie skreslených informácií

misleading – zavádzajúci, klamlivý

newswire – spravodajská agentúra

offender – vinník, páchateľ

officer – úradník, funkcionár, zástupca

one-off – jednorazový

partake – podieľať sa, zúčastniť sa na

petty – drobný, malý

plea – námietka, obhajoba

plead – žiadať, priznať sa

polling station – volebná miestnosť

probation – podmienka, skúšobná lehota

procurement – sprostredkovanie, obstarávanie

prosecutor – prokurátor, žalobca

Prosecutor’s Office – úrad prokuratúry

racketeer – vydierač, priekupník

reinforce – posilniť

sentence – rozsudok

speak out – prehovoriť

superior – nadriadený, vyššie postavený

surface – vynoriť sa na povrch

survey – prieskum

suspension – odklad

watchdog – kontrolný orgán, dohľad

widespread – rozšírený

whistleblower – oznamovateľ korupcie

wrongdoing – priestupok

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

(Source: )

13. Dec 2019 at 11:53 | Compiled by Spectator staff